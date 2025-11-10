صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈبلیو ٹی اے فائنلز میں ایلینا ریباکینا کی ٹائٹل فتح

  • کھیلوں کی دنیا
ریاض(سپورٹس ڈیسک)ڈبلیو ٹی اے ٹینس فائنل میں عالمی نمبر ایک ارینا سبالینکا کو ڈبلیو ٹی اے فائنلز میں اپ سیٹ شکست ہوگئی۔

قازقستان کی ایلینا ریباکینا نے فائنل میں سٹریٹ سیٹس میں 3-6 اور 6-7 سے ارینا سبالینکا کو ہرایا اور ڈبلیو ڈی اے ٹینس میں ریکارڈ انعامی رقم حاصل کرنے کا اعزاز بھی حاصل کر لیا۔ریباکینا کو ویمن ٹینس کی تاریخ میں سب سے زیادہ انعامی رقم 3.98 ملین پاؤنڈز ملی، اس سے قبل ویمن ٹینس کی سب سے بڑی انعامی رقم ارینا سبالینکا کو ملی تھی۔ ارینا سبالینکا کو یو ایس اوپن جیتنے پر 3.74 ملین پاؤنڈز ملے تھے ۔اپ سیٹ شکست کے بعد ارینا سبالینکا آبدیدہ ہو گئیں اور کہا کہ ایلینا ایک اچھی پلیئر ہے ، اس نے مجھے آؤٹ کلاس کیا۔

 

