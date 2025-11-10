صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جوکووچ کامعمر ترین چیمپئن کا اعزاز، 101واں ٹائٹل جیت

  • کھیلوں کی دنیا
جوکووچ کامعمر ترین چیمپئن کا اعزاز، 101واں ٹائٹل جیت

یونان میں ہیلینک چیمپئن شپ کے فائنل میں اٹلی کے لورینزو موسیتی کو ہرایا

ایتھنز(سپورٹس ڈیسک)سربیا کے ٹینس سٹار نووک جوکووچ نے یونان میں ہیلینک چیمپئن شپ کے فائنل میں اٹلی کے کھلاڑی لورینزو موسیتی کو  شکست دے کر اے ٹی پی ٹور کے معمر ترین چیمپئن بننے کا اعزاز حاصل کیا اور 101 واں ٹائٹل جیت لیا۔یونان کے شہر ایتھنز میں کھیلے گئے ہیلینک چیمپئن شپ کے فائنل میں 38 سالہ جوکووچ نے اطالوی کھلاڑی لورینزو موسیتی کو سخت مقابلے کے بعد 4-6، 6-3، 7-5 سے شکست دی۔جوکووچ نے میچ جیت کر راجر فیڈرر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے ہارڈ کورٹ پر اپنا ریکارڈ 72واں ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔سربیا کے سٹار نے  خوشی کے عالم میں اپنا ٹی شرٹ پھاڑ کر جیت کا جشن منایا۔

 

