تھل جیپ ریلی پری پئیرڈ کیٹگری،فیصل شادی خیل کی فتح

  • کھیلوں کی دنیا
نادر مگسی 2 گھنٹے 14 منٹ اور 57 سیکنڈ میں فاصلہ طے کرکے دوسرے نمبر پر

مظفرگڑھ (سپورٹس ڈیسک)دسویں تھل جیپ ریلی کا چوتھا اور آخری مرحلہ پری پئیرڈ کیٹگریز کے مقابلے اختتام پذیر ہو گئے ،فائنل راؤنڈ میں فیصل شادی خیل نے میدان مار لیا، پری پیئرڈ کیٹیگری کے مقابلوں میں 2 خواتین سمیت 37 ریسرز نے حصہ لیا،فیصل شادی خیل کی گاڑی سب سے پہلے ٹریک پر روانہ ہوئی،رضا سعید دوسرے نمبر اور آصف فضل تیسرے نمبر پر ٹریک پر روانہ ہوئے ،اس کے بعد ہر 4 منٹ کے وقفے بعد ایک گاڑی ٹریک پر روانہ ہوتی رہی،تھل جیپ ریلی کے فائنل راؤنڈ پری پیئرڈ کیٹیگری میں فیصل شادی خیل نے میدان مار لیا،انہوں نے سب سے کم وقت 2 گھنٹے 10 منٹ 18 سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کا ٹریک طے کیا،نادر مگسی 2 گھنٹے 14منٹ اور 57سیکنڈ میں فاصلہ طے کرکے دوسرے نمبر پر رہے ، جبکہ پری پیئرڈ کی وومن کیٹیگری میں سلمی خان مروت نے میدان مار لیا۔ 

 

