پاکستان،سری لنکا ون ڈے سیریز کیلئے میچ آفیشلز کا اعلان
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان،سری لنکا ون ڈے سیریز کے میچ آفیشلز کا اعلان کردیا گیا۔ علی نقوی تینوں میچوں میں میچ ریفری ہوں گے۔
پہلے ون ڈے میں الیگزینڈر وارف اور آصف یعقوب آن فیلڈ امپائرز مقرر،سائقَت شرف الدولہ تھرڈ اور راشد ریاض فورتھ امپائر ہوں گے ۔دوسرے میچ میں سائقَت اور فیصل آفریدی آن فیلڈ امپائرز ہوں گے ،الیگزینڈر تھرڈ اور آصف یعقوب فورتھ امپائر ہوں گے ۔تیسرے میچ کیلئے الیگزینڈر اور راشد آن فیلڈ امپائرز جبکہ سائقَت تھرڈ اور فیصل فورتھ امپائر ہوں گے ۔