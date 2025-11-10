صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ذہن بدل گیا، سیاست سے دور رہنا چاہتا ہوں،شاہد آفریدی

  • کھیلوں کی دنیا
ذہن بدل گیا، سیاست سے دور رہنا چاہتا ہوں،شاہد آفریدی

ایک ہی پارٹی تھی جہاں جانا تھالیکن 2020 میں ذہن تبدیل کیا،سابق کپتان

کراچی(سپورٹس ڈیسک)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے کہا ہے کہ میں نے اپنا ذہن تبدیل کرلیا ہے ، میں سیاست سے دور رہنا چاہتا ہوں۔سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو میں تقریب کے دوران شاہد آفریدی نے ایک سوال کے جواب میں مریم نواز کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ پنجاب میں بہت اچھا کام کر رہی ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹک ٹاک ویڈیوز کیلئے کام کر رہی ہیں تو کم از کم وہ کام تو کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھا کام کر رہا ہو اس کے بارے میں بولنا چاہیے ۔ سیاست میں انٹری کے سوال پر انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ میں سیاست سے ہمیشہ دور رہوں، کیونکہ میرے پاس ایک ہی پارٹی تھی جہاں مجھے جانا تھالیکن 2019 یا 2020 میں ذہن تبدیل کیا اور فیصلہ کیا کہ نہیں یہ میرے بس کی بات نہیں ہے میں سیاست نہیں کرسکتا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

والد بہترین اداکار مگر انکی طرح نہیں بننا چاہتی:عنزیلہ عباسی

جنات سے گمشدہ چیزیں واپس منگواتی ہوں:آمنہ ملک

لاہور میں پالتو جانوروں کی مارکیٹ کے انہدام پر ژالے سرحدی برہم

اداکارہ انوشکا شرما کی7سال بعد فلموں میں واپسی

انڈسٹری میں بھیک کی طرح معاوضہ مانگنا پڑتا ہے :رومیسہ خان

بیوی کیلئے سماجی زندگی محدود کر کے قربانی دی:احسن خان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سر سیّد اور مکتبِ فراہی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
دریا بادشاہ اور درباری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کون بنے گاسپریم؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
چین اور امریکہ کے ساتھ تجارت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عالمِ اسلام کا اثاثہ‘ مفتی محمد تقی عثمانی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکرِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak