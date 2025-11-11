پاک ، سری لنکا پہلا ون ڈے آج، شاہین کا ٹیم پر فارمنس پر فوکس
ٹیم سلیکشن میں کپتان کوشامل ہونا چاہیے ، صرف بیٹرز نہیں تمام کھلاڑیوں کو ذمہ داری لینا ہوگی ، غلطیوں پر قابو پا رہے ہیں:قومی کپتان موسم بہترین، شائقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی:اسالنکا ،میچ پاکستانی وقت کیمطابق دوپہر اڑھائی بجے راولپنڈی سٹیڈیم میں شروع ہوگا
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کا آغاز آج ہو گا۔میچ پاکستانی وقت کیمطابق دوپہر اڑھائی بجے راولپنڈی سٹیڈیم میں شروع ہوگا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان شاہین آفریدی نے پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں پریس کانفرنس کرتے ہوے کہا کہ کھلاڑیوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کن غلطیوں پر کام کرنا ہے ۔ ہم اپنی غلطیوں پر آپس میں بات کرتے ہیں، کوئی بھی کھلاڑی جان بوجھ کر کیچ ڈراپ نہیں کرتا، یہ کھیل کا حصہ ہوتا ہے ۔ ہماری فیلڈنگ میں گزشتہ کچھ عرصے میں واضح بہتری آئی ہے ۔محمد رضوان کو آن بورڈ لیکر ہی کپتان بنا، ٹیم سلیکشن میں کپتان کوشامل ہونا چاہیے ، صرف بیٹرزکو ہی نہیں بلکہ تمام کھلاڑیوں کو ذمہ داری لینا ہوگی۔ ماضی میں کپتانی سے ہٹاے جانے پر بات نہیں کروں گا، فوکس ٹیم کی اچھی پرفارمنس ہے ، غلطیوں پر قابو پا رہے ہیں۔؎
شاہین نے کہا کہ بابر اعظم ضرور فارم اور سنچری کے ساتھ واپسی کریں گے ۔ تمام کھلاڑیوں کو موقع دینا چاہتے ہیں تاکہ بینچ سٹرینتھ مضبوط ہو۔ سری لنکا کرکٹ ٹیم کے کپتان چریتھ اسالنکا نے کہا ہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ہمیشہ شاندار کرکٹ دیکھنے کو ملی ہے ، دونوں ٹیموں کے درمیان اس بار بھی زبردست مقابلہ ہوگا، پاکستان کے پاس اچھے بیٹرز ہیں تو ہمارے پاس بہترین باؤلرز ہیں۔ چیریتھ اسالنکا نے کہا کہ پاکستان کی مہمان نوازی لاجواب ہے ، یہاں کا ماحول اور موسم کرکٹ کیلئے بہترین ہے ، شائقین کو اچھی کرکٹ دیکھنے کو ملے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان ایک مضبوط حریف ہے لیکن ہماری ٹیم بھی اچھی فارم میں ہے اور مثبت کرکٹ کھیلنے کیلئے پرعزم ہے ۔