صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان بورڈ کے چیف سلیکٹر کرکٹ آسٹریلیا پر برہم

  • کھیلوں کی دنیا
افغانستان بورڈ کے چیف سلیکٹر کرکٹ آسٹریلیا پر برہم

کرکٹ آسٹریلیا کا باہمی سیریز نہ کھیلنا سپرٹ آف گیم کے منافی ہے ، اسد اللہ خان

کابل (سپورٹس ڈیسک)افغانستان کرکٹ بورڈ کے چیف سلیکٹر اور سابق افغان کرکٹر اسد اللہ خان نے کرکٹ آسٹریلیا پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا کا باہمی سیریز نہ کھیلنا سپرٹ آف گیم کے منافی ہے ۔ایک بیان میں اسداللہ خان نے کہا کہ افغانستان کرکٹ ٹیم کو غیرمنصفانہ طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ، اس افغان ٹیم نے ایلیٹ کرکٹ میں پرفارمنسز کے ساتھ مقام بنایا ہے ۔انہوں نے کہا کہ افغان ویمن ٹیم نے حالیہ برسوں میں میچز نہیں کھیلے ، تبدیلی میں کچھ وقت لگے گا، کرکٹ آسٹریلیا اور دیگر بورڈز کرکٹ کو سیاست سے جوڑ رہے ہیں۔انہوں نے کہاکہ میں سمجھتا ہوں کہ جینٹل مین گیم کے لیے یہ سب اچھا نہیں ہے ، افغانستان نے کرکٹ کی دنیا میں کامیابی میرٹ کی بنیاد پر حاصل کی ہے ۔افغان چیف سلیکٹر نے کہا کہ افغانستان ٹیم کی کامیابی فیورٹ ازم کی وجہ سے نہیں اور ہی نہ چیریٹی میں ملی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

کامیابی کیلئے چیٹ کوڈ جو آپ کے دماغ کو بدل سکتا ہے

کیا روزمرہ استعمال والی پانی کی بوتلوں کو دھونا چاہیے

سعودی عرب کو برسوں پہلے کھویا ہوا پھول واپس مل گیا

بچے 36پاؤنڈ کا کیک 36سیکنڈ میں ہی چٹ کرگئے

خاتون کی پلکوں سے 250جوئیں،انکے 85انڈے برآمد

ہوٹل ریزرویشن منسوخ نہ ہونے پر 280گنا زیادہ رقم کی ادا ئیگی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہم اور وسوسے برائے فروخت
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے کیا!
خالد مسعود خان
سلمان غنی
ممدانی کی جیت اور مقامی حکومتوں کی اہمیت
سلمان غنی
رشید صافی
استنبول مذاکرات کی ناکامی کی وجوہات
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
راجپوت قبیلے کا ایک بہادر ہوا باز
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ … (1)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak