افغانستان بورڈ کے چیف سلیکٹر کرکٹ آسٹریلیا پر برہم
کرکٹ آسٹریلیا کا باہمی سیریز نہ کھیلنا سپرٹ آف گیم کے منافی ہے ، اسد اللہ خان
کابل (سپورٹس ڈیسک)افغانستان کرکٹ بورڈ کے چیف سلیکٹر اور سابق افغان کرکٹر اسد اللہ خان نے کرکٹ آسٹریلیا پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرکٹ آسٹریلیا کا باہمی سیریز نہ کھیلنا سپرٹ آف گیم کے منافی ہے ۔ایک بیان میں اسداللہ خان نے کہا کہ افغانستان کرکٹ ٹیم کو غیرمنصفانہ طور پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ، اس افغان ٹیم نے ایلیٹ کرکٹ میں پرفارمنسز کے ساتھ مقام بنایا ہے ۔انہوں نے کہا کہ افغان ویمن ٹیم نے حالیہ برسوں میں میچز نہیں کھیلے ، تبدیلی میں کچھ وقت لگے گا، کرکٹ آسٹریلیا اور دیگر بورڈز کرکٹ کو سیاست سے جوڑ رہے ہیں۔انہوں نے کہاکہ میں سمجھتا ہوں کہ جینٹل مین گیم کے لیے یہ سب اچھا نہیں ہے ، افغانستان نے کرکٹ کی دنیا میں کامیابی میرٹ کی بنیاد پر حاصل کی ہے ۔افغان چیف سلیکٹر نے کہا کہ افغانستان ٹیم کی کامیابی فیورٹ ازم کی وجہ سے نہیں اور ہی نہ چیریٹی میں ملی ہے ۔