ورلڈ سنوکر، محمد آصف نے تیسرا گروپ میچ بھی جیت لیا
دو حہ (سپورٹس ڈیسک)آئی بی ایس ایف ورلڈ سنوکر میں دفاعی چیمپئن محمد آصف نے تیسرا گروپ میچ بھی جیت لیا۔محمد آصف نے تیسرے گروپ میچ میں چین کے پلیئر پین یامنگ کو چار۔
تین سے شکست دی، آصف نے اس سے قبل بحرین کے حبیب صباح اور سنگاپور کے چن کینگ کوانگ کو بھی ہرایا تھا۔گروپ کے تینوں میچز جیت کر محمد آصف نے گروپ میں ٹاپ کرکے اگلے راؤنڈ میں جگہ بنالی ہے جبکہ پاکستان کے اسجد اقبال نے گروپ میں اپنا دوسرا میچ جیت لیا۔اسجد اقبال نے دوسرے گروپ میچ میں ایران کے حامد زارے دوست کو چار ،تین سے شکست دی۔ دوسری جانب پہلے میچ میں شکست کے بعد شاہد آفتاب نے کم بیک کرتے ہوئے دوسرا میچ جیت لیا، شاہد آفتاب نے آئل آف مین کے ڈیرل ہل کو چار ۔ ایک سے شکست دی۔