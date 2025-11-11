صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جہاں آرا کے ہراسانی الزامات ،بی سی بی کی کارروائی شروع

الزامات چاہے انفرادی،سٹاف کیخلاف ہوں سچ ہوئے تو کارروائی ہوگی ، امین الاسلام

ڈھاکہ (سپورٹس ڈیسک)بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے ویمن کرکٹر جہاں آرا کی جانب سے ہراسانی سے متعلق عائد کیے گئے الزامات سچ ثابت ہونے پر زیرو ٹالرنس کا اعلان کیا ہے ۔بی سی بی کے صدر امین الاسلام نے اپنے بیان میں کہا کہ ہراسانی کے الزامات چاہے انفرادی شخص، سٹاف یا ڈائریکٹر کے خلاف ہوں، الزامات سچ ہوئے تو کارروائی ہوگی۔بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے مطابق بی سی بی نے خاتون کھلاڑی جہاں آرا کے الزامات پر کارروائی شروع کر دی ہے ، بنگلادیش کرکٹ بورڈ نے الزامات پر چند آفیشلز کو او ایس ڈی بنا دیا ہے۔

بنگلادیش کرکٹ بورڈ کے سی ای او نظام الدین نے کہا کہ ان افراد پر کارروائی کی ہے جنہیں الزامات کا سامنا ہے ۔بنگلادیشی میڈیا کے مطابق ایک بی سی بی ڈائریکٹر پر بھی الزامات لگائے گئے ہیں۔واضح رہے کہ بنگلادیشی کھلاڑی جہاں آرا عالم نے 2021 میں ہراسانی سے متعلق خط لکھا تھا۔اس شکایت پر 2025 میں ایکشن لینے پر سی ای او کرکٹ بورڈ پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔بنگلادیشی میڈیا کے مطابق تحقیقات تک سی ای او اور ڈائریکٹر کو بھی او ایس ڈی بنانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ۔

 

