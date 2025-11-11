صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوور 40ٹی ٹونٹی ورلڈکپ،عبد الرزاق قومی ٹیم کے کپتان

  • کھیلوں کی دنیا
اوور 40ٹی ٹونٹی ورلڈکپ،عبد الرزاق قومی ٹیم کے کپتان

کراچی(سپورٹس ڈیسک)پاکستان ویٹرنز کرکٹ ایسوسی ایشن نے آئی ایم سی اوور 40 ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لیے 18 رکنی قومی سکواڈ کا اعلان کر دیا۔40 سال سے زائد عمر کے کھلاڑیوں کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کیلئے پاکستان ٹیم کی قیادت سابق آل راؤنڈر عبد الرزاق کریں گے۔

 سکواڈ میں سابق کپتان شاہد آفریدی بھی شامل ہیں۔اس کے علاوہ فواد عالم ٹیم کے نائب کپتان مقرر کیے گئے ہیں۔ پاکستانی سکواڈ میں عبد الرزاق (کپتان)، فواد عالم (نائب کپتان)، شاہد آفریدی، ذوالفقار بابر، ہمایوں فرحت(وِکٹ کیپر)، سہیل خان، تابش خان، شہریار غنی، ندیم جاوید، عرفان مشتاق، عدنان بیگ ، محمد علی، عاطف مقبول، جاوید منصور، حسن ناصر، محمد سلیمان، طارق محمود اور عمران علی شامل ہیں۔ جاوید میانداد ٹیم کے مینٹور ہوں گے ۔ورلڈ کپ 21 نومبر سے یکم دسمبر تک کراچی میں منعقد ہوگا۔ 

 

