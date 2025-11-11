صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی کرکٹر کے 8گیندوں پر 8چھکے ، تیز ترین ففٹی کا ریکارڈ

رنجی ٹرافی میں آکاش نے صرف 11 گیندوں اور 9 منٹ میں 50 رنز مکمل کیے

ممبئی(سپورٹس ڈیسک)بھارت کے فرسٹ کلاس کرکٹر نے 6 نہیں بلکہ 8 گیندوں پر مسلسل 8 چھکے لگاکر نئی تاریخ رقم کر دی۔ بھارتی ریاست میگھالیہ سے کھیلنے والے آکاش کمار نے رنجی ٹرافی کے پلیٹ گروپ میچ میں اروناچل پردیش کے خلاف بیٹنگ کرتے ہوئے مسلسل 8 چھکے لگا کر فرسٹ کلاس کرکٹ کی تاریخ کی تیز ترین نصف سنچری بنا ڈالی ۔آکاش کمار نے صرف 11 گیندوں اور 9 منٹ میں 50 رنز مکمل کیے ۔ آکاش نمبر 8 پر بیٹنگ کیلئے اس وقت آئے جب ٹیم کا سکور پہلے ہی 6 وکٹوں پر 576 تھا۔

آکاش نے بیٹنگ کے آغاز میں ایک ڈاٹ اور 2 سنگل رن لینے کے بعد بائیں ہاتھ کے سپنر لیمار دابی کے ایک اوور میں مسلسل 6 چھکے جڑ دئیے آکاش نے پھر اگلے اوور میں 2 مزید چھکے لگا کر صرف 11 گیندوں پر اپنی نصف سنچری مکمل کی اور فرسٹ کلاس کرکٹ میں تیز ترین ففٹی کا ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔اس سے قبل فرسٹ کلاس کرکٹ میں تیز ترین ففٹی کا ورلڈ ریکارڈ سابق انگلش کرکٹر وین وائٹ کے پاس تھا جنہوں نے 2012 میں Essex کے خلاف 12 گیندوں پر نصف سنچری بنائی تھی۔ آکاش کمار 14 گیندوں پر 50 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے ،ان کی اننگز میں کوئی چوکا شامل نہیں تھا، صرف 8 شاندار چھکے تھے ۔یہ پہلا موقع ہے جب کسی بیٹر نے فرسٹ کلاس کرکٹ میں مسلسل 8 چھکے لگائے ۔

 

