قائداعظم ٹرافی: محمد سلمان ، فہم الحق اور اویس ظفر کی سنچریاں
فیصل آباد نے اسلام آباد کے خلاف 4وکٹوں پر322رنز بنائے ،فہم الحق 109رنز بناکر آئوٹ،اویس ظفر 138رنز پر ناٹ آئوٹ سیالکوٹ ملتان کے خلاف پہلی اننگز میں 288رنز بناکر آئوٹ،اذان اویس نے 81رنز بنائے ،علی عثمان کی98رنز دے کر 5وکٹیں
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے ساتویں رائونڈ کے پہلے دن فاٹا کے محمد سلمان اور فیصل آباد کے فہم الحق اور اویس ظفر نے سنچریاں سکور کیں۔ ملتان کے علی عثمان نے پانچ وکٹیں حاصل کیں۔شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں کراچی بلوز ایبٹ آباد کے خلاف پہلی اننگز میں258 رنز بناکر آئوٹ ہوگئی۔ دانش عزیز89 رنز بناکر ناٹ آئوٹ رہے ۔خالد عثمان نے تین وکٹیں حاصل کیں۔ ایبٹ آباد نے کھیل ختم ہونے پر3 وکٹوں پر31 رنز بنائے تھے ۔ایبٹ آباد سٹیڈیم میں فیصل آباد نے اسلام آباد کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 4 وکٹوں پر322رنز بنائے تھے ۔فہم الحق 109 رنز بناکر آئوٹ ہوئے ۔ اویس ظفر 138 رنز پر ناٹ آئوٹ ہیں۔عمران خان کرکٹ سٹیڈیم پشاور میں فاٹا نے بہاولپور کے خلاف پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 271 رنز بنائے تھے ۔ محمد سلمان نے 114 رنز سکور کیے۔
خوشدل شاہ نے 95 رنز کی اننگز کھیلی۔ڈائمنڈ کرکٹ گرائونڈ اسلام آباد میں پشاور کی ٹیم لاہور وائٹس کے خلاف پہلی اننگز میں 245 رنز بناکر آئوٹ ہوگئی ۔اسرار اللہ نے 83 رنز سکور کیے ۔نعمان علی نے چار وکٹیں حاصل کیں۔لاہور وائٹس نے کھیل ختم ہونے پر2 وکٹوں پر30 رنز بنائے تھے ۔مرغزار کرکٹ گرائونڈ میں پوائنٹس ٹیبل پر سرفہرست ٹیم سیالکوٹ ملتان کے خلاف پہلی اننگز میں 288 رنز بناکر آئوٹ ہوگئی۔اذان اویس نے 81 اور محمد ہریرہ نے 60 رنز بنائے ۔علی عثمان نے 98 رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔ملتان نے کھیل ختم ہونے پر 2 وکٹوں پر 63 رنز بنائے تھے ۔اسے خسارہ پورا کرنے کیلئے ابھی بھی 225 رنز درکار ہیں۔