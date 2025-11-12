صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رونالڈو کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے مبہم بیان کی وضاحت

  • کھیلوں کی دنیا
رونالڈو کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے مبہم بیان کی وضاحت

جب میں نے کہا کہ ’’جلد ‘‘تو اس سے مراد شاید ایک یا دو سال ہیں،پرتگالی سٹار

لاہور(سپورٹس ڈیسک)دنیائے فٹبال کے معروف کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو نے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے اپنے مبہم بیان کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ‘ایک یا دو سال’ میں ریٹائر ہو جائیں گے ، اس سے قبل انہوں نے کہا تھا کہ وہ ‘جلد’ ریٹائرمنٹ لینے والے ہیں۔خبر رساں ادارے ‘رائٹرز’ کے مطابق کرسٹیانو رونالڈو پرتگال اور مختلف کلبز کے لیے 950 سے زائد گول کر چکے ہیں، انہوں نے 2002 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا، فاروڈر نے حالیہ ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ جلد ہی ریٹائر ہو کر اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ 40 سالہ پرتگالی سٹار اگلے سال ہونے والے ورلڈ کپ کو بھی اپنا ہدف قرار دے رہے ہیں، وہ واحد بڑا اعزاز جو ابھی تک ان کے کیریئر میں شامل نہیں ہو سکا۔

انہوں نے سعودی عرب میں منعقدہ عالمی سیاحت و سرمایہ کاری سمٹ میں ویڈیو کال کے ذریعے ہنستے ہوئے کہا کہ میرے لیے ‘جلد’ کا مطلب 10 سال ہے ، نہیں، میں مذاق کر رہا ہوں، میں اس وقت کھیل سے بہت لطف اندوز ہو رہا ہوں، آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی خاص عمر کو پہنچتے ہیں تو فٹبال میں مہینے بہت تیزی سے گزرتے ہیں۔میں اس وقت خود کو بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، میں گول کر رہا ہوں، خود کو تیز اور متحرک محسوس کرتا ہوں، قومی ٹیم کے ساتھ کھیلنے سے بھی لطف آ رہا ہے لیکن ایمانداری سے کہوں تو جب میں نے کہا کہ ‘جلد’ تو اس سے مراد شاید ایک یا دو سال ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

شادی کے وقت کہا گیا زیادہ عرصہ نہیں چلے گی:یاسرہ رضوی

مائیکل جیکسن کی بائیوپک کے ریلیز سے پہلے ہی ریکارڈ

شاہ رخ خان دھرمیندر کی تیمارداری کیلئے ہسپتال پہنچ گئے

میں اتنی بڑی نہیں جتنی لوگ سمجھتے ہیں:مہوش حیات

نوازالدین صدیقی نے 12دن ہسپتال میں خدمت کی:محمود اختر

اپنی جڑوں، اقدار ،جلد کے ہر رنگ سے پاکستانی ہوں:روما

آج کے کالمز

ایاز امیر
ضمانت تو ہمیں بھی درکار ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کابل سے اسلام آباد تک
رؤف کلاسرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آئین کھڑا منہ تک رہا ہے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
پاک افغان مذاکرات کا مستقبل
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
27ویں ترمیم کے نشتر
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
معاشی استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak