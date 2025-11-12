صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغان کرکٹر راشد خان نے دوسری شادی کرلی

دبئی (سپورٹس ڈیسک)افغانستان کرکٹ ٹیم کے کپتان راشد خان نے دوسری شادی کی تصدیق کردی۔راشد خان کی ایک تقریب کے دوران ایک خاتون کے ساتھ تصاویر وائرل ہونے پر انہوں نے خود اپنے انسٹاگرام اکانٹ پر اپنی شادی کا اعلان کیا۔

راشد خان نے کہا کہ میں نے 2 اگست 2025 کو زندگی کا ایک نیا سفر شروع کیا ہے ۔ میں نے ایک ایسی عورت سے اپنا نکاح کیا اور شادی کی جو محبت کی ایک مثال ہیں۔انہوں نے مزید کہا کہ میں حال ہی میں اپنی بیوی کو ایک تقریب میں لے کر گیا اور بدقسمتی سے اتنی سادہ سی بات پر مفروضے بنائے جا رہے ہیں۔ سچ یہ ہے کہ وہ میری بیوی ہے اور ہم کچھ بھی چھپانا نہیں چاہتے ۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ راشد خان کی دوسری بیوی افغان نژاد اور بیرونِ ملک مقیم ہیں۔خیال رہے کہ راشد خان نے اپنی پہلی شادی سے متعلق کوئی بات نہیں کی۔

 

جرم و سزا کی دنیا

ڈمپر کی صفائی کمپنی کے ٹرک کوٹکر ، ملازم جاں بحق

بھاٹی :معصوم بچیوں پر تشدد کرنے والی مالکن گرفتار

ڈرون کے ذریعے منشیات فروشی پر 3ملزم گرفتار

بس میں خاتون سے ہراسانی کرنیوالا شخص گرفتار

پتوکی:بھینس کی خرید و فروخت کے تنازع پر 7بچوں کا باپ قتل

5سالہ بچہ لاپتہ ‘جواں سالہ لڑکی اغوا

