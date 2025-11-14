قومی کرکٹر دورہ پاکستان جاری رکھنے پر لنکن ٹیم کے مشکور
مشکل وقت میں سری لنکا نے پاکستان کا ساتھ دیا، سلمان علی آغا،کرکٹ کو سپورٹ کرنے پر سری لنکا کا شکریہ،شاہین شاہ آفریدی فیصلے سے کرکٹ کی جیت ہوئی ہے ،ابرار احمد،حارث رؤف،دوسرا ون ڈے میچ آج راولپنڈی میں دوپہر اڑھائی بجے شروع ہوگا
راولپنڈی (سپورٹس رپورٹر) پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تین ایک روزہ انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ آج پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلا جائیگا۔ اڑھائی بجے میچ کا آغاز ہو گا ۔ پاکستان کو سیریز میں ایک ،صفر کی برتری حاصل ہے ۔ گزشتہ رات سٹیڈیم میں دونوں ٹیموں کا پریکٹس سیشن تین گھنٹے تک جاری رہا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سکیورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کیلئے پنڈی سٹیڈیم کا دورہ کیا اور کھلاڑیوں سے ملاقات بھی کی۔ قومی کرکٹرز نے دہشت گردی کو آئوٹ اور فرینڈ شپ ناٹ آئوٹ قرار دیتے ہوئے کرکٹ کے کھیل کیلئے ہمیشہ حمایت کرنے پر سری لنکن ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔
قومی ٹی ٹونٹی ٹیم کپتان سلمان علی آغا نے کہا کہ سری لنکن بورڈ اور کھلاڑیوں کے شکرگزار ہیں،مشکل وقت میں سری لنکا نے پاکستان کا ساتھ دیا،پوری قوم سے درخواست ہے گراؤنڈ آئیں اور کرکٹ کو سپورٹ کریں۔قومی ون ڈے ٹیم کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے کہا ہے کہ پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کرنے پر سری لنکا کے مشکور ہیں،شائقین زیادہ سے زیادہ گراؤنڈ آئیں۔ فاسٹ بالر حارث رئوف نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ سری لنکا کو یاد رکھا جائے گا۔ ابرار احمد نے کہا کہ سری لنکا کے فیصلے سے کرکٹ کی جیت ہوئی ہے ،ہم سری لنکن کرکٹرز کے فیصلے کو سراہتے ہیں۔یاد رہے کہ گزشتہ روز سری لنکن کرکٹ ٹیم کے مینجرکا بیان سامنے آیا تھا کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی دورہ پاکستان ادھورا چھوڑ کر واپس جانا چاہتے ہیں۔تاہم پی سی بی نے سری لنکن ٹیم کی سکیورٹی بڑھانے کی یقین دہانی کروائی جس کے بعد سری لنکن کرکٹ ٹیم نے دورہ پاکستان جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ۔پاکستان اور سری لنکا کے درمیان ون ڈے سیریز کے بقیہ دو میچز کا شیڈول تبدیل کیا گیا جس کے بعد دوسرا میچ آج اور تیسرا 16 نومبر کو کھیلا جائیگا۔