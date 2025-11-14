70سے زائد کھلاڑیوں کا یوئیفا سے اسرائیل کی معطلی کا مطالبہ
صدر یوئیفا کو بھیجے گئے خط پر پال پوگبا، انور الغازی، حکیم زیاش،ونگر کے دستخط
زیور خ (سپورٹس ڈیسک)درجنوں کھلاڑیوں نے انسانی حقوق کی تنظیموں کے ساتھ مل کر یوئیفا سے مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل کو فٹ بال مقابلوں سے معطل کیا جائے کیونکہ یورپی گورننگ باڈی پر کارروائی کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق گزشتہ روز 70 سے زائد اعلیٰ کھلاڑیوں نے یوئیفا کے صدر الیگزینڈر سیفیرن کو ایک خط بھیجا، جسے گیم اوور اسرائیل اور ایتھلیٹس فار پیس گروپس کی جانب سے منظم کیا گیا۔ خط میں اسرائیل کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تاکہ یوئیفا اور اس کے تحت کھیلنے والی کمیونٹی ‘نسل کشی، اپارتھائیڈ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے معمول میں شامل نہ ہو۔خط پر دستخط کرنے والے کھلاڑیوں میں فرانسیسی ورلڈ کپ فاتح پال پوگبا، ڈچ فارورڈ انور الغازی، مراکشی کھلاڑی حکیم زیاش اور سپین کے ونگر اداما ٹراوری شامل ہیں۔ خط میں کہا گیا کہ مقبوضہ فلسطین میں غیر قانونی بستیوں سے آنے والی ٹیموں کی اسرائیلی فٹ بال لیگوں میں شمولیت بین الاقوامی قانون کے بنیادی اصولوں کی خلاف ورزی ہے ۔خط میں کہا گیا کہ یوئیفاکا اسرائیل فٹ بال ایسوسی ایشن کے ساتھ تعلق، مالی امداد فراہم کرنا اور اسرائیلی ٹیموں کو بین الاقوامی ٹورنامنٹس میں کھیلنے کی اجازت دینا، اس کا مطلب ہے کہ یوئیفا ممکنہ طور پر ان خلاف ورزیوں میں مددگار بھی ہو سکتا ہے اور خود بھی ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے ۔