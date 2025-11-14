رائزنگ سٹارز ایشیا کپ پاکستانی ٹیم کا آج پہلا میچ
دوحہ(سپورٹس ڈیسک)پاکستان شاہینز کی ٹیم رائزنگ سٹارز ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز کی ٹیم محمد عرفان خان کی قیادت میں آج اپنا پہلا میچ عمان کے خلاف کھیلے گی، 8ملکی ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کا آغاز آج سے ہوگا اور یہ23نومبر تک قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری رہے گا۔
