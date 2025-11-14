صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رائزنگ سٹارز ایشیا کپ پاکستانی ٹیم کا آج پہلا میچ

  • کھیلوں کی دنیا
رائزنگ سٹارز ایشیا کپ پاکستانی ٹیم کا آج پہلا میچ

دوحہ(سپورٹس ڈیسک)پاکستان شاہینز کی ٹیم رائزنگ سٹارز ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز کی ٹیم محمد عرفان خان کی قیادت میں آج اپنا پہلا میچ عمان کے خلاف کھیلے گی، 8ملکی ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کا آغاز آج سے ہوگا اور یہ23نومبر تک قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری رہے گا۔

پاکستان شاہینز کی ٹیم رائزنگ سٹارز ایشیا کپ میں پاکستان شاہینز کی ٹیم محمد عرفان خان کی قیادت میں آج اپنا پہلا میچ عمان کے خلاف کھیلے گی، 8ملکی ٹی ٹونٹی ٹورنامنٹ کا آغاز آج سے ہوگا اور یہ23نومبر تک قطر کے دارالحکومت دوحہ میں جاری رہے گا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

امریکی دباؤ :بھارت نے روس سے تیل خریدنا بند کر دیا

امریکی شٹ ڈاؤن ختم، ٹرمپ نے بل پر دستخط کر دیے

بنگلہ دیش :حسینہ کیخلاف مقدمے کا فیصلہ 17 نومبر کو سنایا جائیگا

صرف 2 سے 4 گھنٹے سوتی ہوں:جاپانی وزیر اعظم،رات 3 بجے میٹنگ بلانے پر تنقید کا سامنا

بھارت نے لداخ میں نئے ایئر بیس کا افتتاح کر دیا

جنوبی کوریا :ساڑھے 5 لاکھ سے زائد طلبہ کا امتحان ،پروازیں بند

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak