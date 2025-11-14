اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میڈلز رینکنگ میں ترکیہ کا پہلا نمبر
ریاض (سپورٹس ڈیسک)سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جاری اسلامک سالیڈیرٹی گیمز 2025 میں اب تک کے مقابلوں کے بعد میڈلز کی رینکنگ سامنے آ گئی۔۔۔
، 91 میڈلز کے ساتھ ترکیہ پہلی،46 میڈلز کے ساتھ ازبکستان دوسری جبکہ27 میڈلز کے ساتھ مصرتیسری پوزیشن پر ہے ، پاکستان کے 54 کھلاڑیوں پر مشتمل دستہ اب تک 2 میڈلز کے ساتھ مجموعی طور پر 28ویں پوزیشن پر ہے ،اب تک کے مقابلوں میں افغانستان، برونائی، بینن اور چاڈسمیت کل 16 ممالک ابھی تک ایک میڈل بھی حاصل نہیں کر سکے جس سے کھیل کی سخت مقابلہ بازی اور چیلنجز کا پتہ چلتا ہے ۔اسلامک سالیڈیرٹی گیمز میں کل 57 ممالک حصہ لے رہے ہیں۔