سہ ملکی ٹی ٹونٹی سیریز کا شیڈول‘وینیو تبدیل

راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان کرکٹ بورڈ نے سہ ملکی ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل سیریز کے لاہور والے میچز بھی راولپنڈی منتقل ہونے کے بعد نیا شیڈول جاری کردیا، سہ ملکی سیریز 18نومبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگی۔۔۔

۔ٹورنامنٹ کے تمام میچز راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے ۔ پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے تین ملکی سیریز میں شریک ہوں گے ۔ سیریز کا پہلا میچ پاکستان اور زمبابوے کے درمیان 18 نومبر کو کھیلا جائے گا۔تمام میچز کا آغاز شام چھ بجے ہوگا۔ ہر ٹیم چار، چار میچز کھیلے گی۔ فائنل 29 نومبر کو کھیلا جائے گا۔

 

