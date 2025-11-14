قائداعظم ٹرافی ،سیالکوٹ نے ملتان کو 204 رنز سے ہرادیا
فاٹا نے بہاولپور کو اننگز،86 رنز ،پشاور کی لاہور وائٹس کو85 رنز سے شکست
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے ساتویں راؤنڈ کے تیسرے دن سیالکوٹ نے ملتان کو 204 رنز سے ہرادیا۔فاٹا نے بہاولپور کو اننگز اور 86 رنز سے شکست دے دی۔ پشاور نے لاہور وائٹس کو85 رنز سے ہرادیا۔ کراچی بلوز کے شان مسعود نے کریئر بیسٹ 250 رنز سکور کیے ۔شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں کراچی بلوز نے ایبٹ آباد کے خلاف دوسری اننگز 451 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کردی۔ ایبٹ آباد کو جیتنے کے لیے 519 رنز کا ہدف ملا ہے ۔ کھیل ختم ہونے پر اس نے 5 وکٹوں پر 147 رنز بنائے تھے ۔ ایبٹ آباد سٹیڈیم میں فیصل آباد نے اسلام آباد کے خلاف دوسری اننگز 2 وکٹوں پر 221 رنز بناکر ڈکلیئر کردی ۔ اسلام آباد کو جیتنے کے لیے 449 رنز کا ہدف ملا ہے ۔ ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں پشاور کی ٹیم لاہور وائٹس کے خلاف دوسری اننگز میں 237 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی ۔ لاہور کو جیتنے کیلئے 253رنز کا ہدف ملا تھا لیکن پوری ٹیم167 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ مرغزار کرکٹ گراؤنڈ میں ملتان کو جیتنے کے لیے 391 رنز کا ہدف ملا تھا لیکن پوری ٹیم 186رنز بناکر آؤٹ ہوگئی ۔ حمزہ نذر نے 64رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔ مہران ممتاز میچ میں 9 وکٹیں لینے پر پلیئرآف دی میچ قرار پائے ۔