صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قائداعظم ٹرافی ،سیالکوٹ نے ملتان کو 204 رنز سے ہرادیا

  • کھیلوں کی دنیا
قائداعظم ٹرافی ،سیالکوٹ نے ملتان کو 204 رنز سے ہرادیا

فاٹا نے بہاولپور کو اننگز،86 رنز ،پشاور کی لاہور وائٹس کو85 رنز سے شکست

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے ساتویں راؤنڈ کے تیسرے دن سیالکوٹ نے ملتان کو 204 رنز سے ہرادیا۔فاٹا نے بہاولپور کو اننگز اور 86 رنز سے شکست دے دی۔ پشاور نے لاہور وائٹس کو85 رنز سے ہرادیا۔ کراچی بلوز کے شان مسعود نے کریئر بیسٹ 250 رنز سکور کیے ۔شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں کراچی بلوز نے ایبٹ آباد کے خلاف دوسری اننگز 451 رنز 5 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کردی۔ ایبٹ آباد کو جیتنے کے لیے 519 رنز کا ہدف ملا ہے ۔ کھیل ختم ہونے پر اس نے 5 وکٹوں پر 147 رنز بنائے تھے ۔ ایبٹ آباد سٹیڈیم میں فیصل آباد نے اسلام آباد کے خلاف دوسری اننگز 2 وکٹوں پر 221 رنز بناکر ڈکلیئر کردی ۔ اسلام آباد کو جیتنے کے لیے 449 رنز کا ہدف ملا ہے ۔ ڈائمنڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں پشاور کی ٹیم لاہور وائٹس کے خلاف دوسری اننگز میں 237 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی ۔ لاہور کو جیتنے کیلئے 253رنز کا ہدف ملا تھا لیکن پوری ٹیم167 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی۔ مرغزار کرکٹ گراؤنڈ میں ملتان کو جیتنے کے لیے 391 رنز کا ہدف ملا تھا لیکن پوری ٹیم 186رنز بناکر آؤٹ ہوگئی ۔ حمزہ نذر نے 64رنز دے کر 5 وکٹیں حاصل کیں۔ مہران ممتاز میچ میں 9 وکٹیں لینے پر پلیئرآف دی میچ قرار پائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج :تیزی،انڈیکس 2473 پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا8300روپے مہنگا

لوٹے کیمیکل میں نئی انتظامیہ نے چارج سنبھال لیا

پاکستان اورچین کے درمیان تجارت کے حجم میں اضافہ

مرکنٹائل ایکسچینج میں 48ارب کے 81090سودے

ایس ای سی پی اور پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس میں معاہدہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نظریۂ ضرورت سے زمینی حقائق تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خزاں تو بے رنگ نہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
الحاج اسلم گھمن ایڈووکیٹ کا درد
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آسٹریلیا اور انڈونیشیا کا نیا دفاعی معاہدہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
عوام کی ضمانت ضبط رہے گی!
آصف عفان
امیر حمزہ
عرفان‘ اگلا جہان اور کوانٹم سائنس
امیر حمزہ
Dunya Bethak