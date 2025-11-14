ورلڈ کپ کوالیفائنگ ،قومی ہاکی ٹیم نے پہلا میچ جیت لیا
ڈھاکہ (سپورٹس ڈیسک)پاکستان ہاکی ٹیم نے تین میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں بنگلادیش کو 2-8 سے شکست دے دی۔۔۔
ڈھاکہ میں جاری ورلڈ کپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں رسائی کیلئے پاکستان اور بنگلادیش کے مابین کھیلی جانے والی سیریز کا پہلا میچ پاکستان نے جیت لیا۔پاکستان کی جانب سے احمد ندیم اور افراز نے دو دو جبکہ کپتان عماد بٹ، غضنفر علی، رانا وحید اشرف اور حنان شاہد نے ایک ایک گول سکور کیا۔ بنگلادیش کی جانب سے حذیفہ اور امیر السلام نے ایک ایک گول سکور کیا۔پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر میر طارق حسین بگٹی اور سیکرٹری جنرل اولمپیئن رانا مجاہد علی خان نے سیریز کی پہلی کامیابی پر قومی ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔پاک بنگلا سیریز کا دوسرا میچ آج جبکہ آخری میچ 16 نومبر کو کھیلا جائے گا۔سیریز کی فاتح ٹیم ہاکی ورلڈکپ کوالیفائر میں رسائی حاصل کرے گی۔