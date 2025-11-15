بابراعظم کی ناقابل شکست سنچری ،پاکستان ون ڈے سیریزکافاتح
سری لنکن ٹیم کا289رنزکاہدف 2وکٹوں پرپورا، رضوان نے 51رنزبنائے عرصے بعد کامیاب ہوا:بابراعظم ، آج کرکٹ کی جیت ہوئی :نقوی ،ٹیم کومبارکباد
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)پاکستان نے سری لنکا کیخلاف دوسرا ون ڈے 8وکٹوں سے جیت کر تین میچوں پر مشتمل سیریز اپنے نام کرلی،بابراعظم نے 102رنزکی ناقابل شکست اننگزکھیلی ۔ راولپنڈی سٹیڈیم میں پاکستان نے ٹاس جیت کر مہمان ٹیم کو پہلے بیٹنگ کی دعوت دی، سری لنکن ٹیم نے 8وکٹوں پر 288رنز بنائے ، جینتھ لیانگے 54، کمندو مینڈس 44، سدیرا سماراوکرما42، ونندو ہاسارنگا 37ناٹ آئوٹ، کامل مشرا27، پاتھم نسانکا 24 اور کوسال مینڈس 20رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ پاکستان کی جانب سے حارث رئوف اور ابرار احمد نے 3،3جبکہ وسیم جونیئر نے 1وکٹ حاصل کی۔ جواب میں پاکستان کی جانب سے فخرزمان اور صائم ایوب نے اننگز کا آغاز کیاتاہم 77کے مجموعی سکور پر صائم ایوب33رنز بنا کر آئوٹ ہوگئے ،177سکور پر فخرزمان 78رنز بنا کر آئوٹ ہوئے ، اس کے بعد بابراعظم نے ناقابل شکست102اور محمدرضوان نے ناقابل شکست 51سکور کرکے ٹیم کوفتح دلائی۔
سری لنکا کی جانب سے دونوں وکٹیں دشمانتھا چمیرا نے لیں۔ بابراعظم پلیئر آف دی میچ قرار پائے ۔ واضح رہے کہ بابر اعظم نے پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ ون ڈے سنچریوں کا سعید انور کا قومی ریکارڈ برابر کیا، سعید انور نے 244 اننگز میں 20 ون ڈے سنچریاں سکور کی تھیں۔بابر اعظم نے 136 ویں اننگز میں اپنے ون ڈے کیرئیر کی 20 ویں سنچری سکور کی، بابر اعظم کم سے کم اننگز میں 20 سنچریاں مکمل کرنے والے تیسرے کھلاڑی ہیں۔اس سے قبل جنوبی افریقا کے ہاشم آملہ نے 108 اور بھارت کے ویرات کوہلی نے 133 اننگز میں 20 ویں سنچری سکور کی تھی۔خیال رہے کہ بابر اعظم نے 2 سال 2 ماہ اور 15 دن بعد انٹرنیشنل سنچری سکور کی ہے ۔دریں اثنا بابر اعظم نے میچ کے بعدمیڈیاسے گفتگوکرتے ہوئے کہاکہ سنچری ہمیشہ حوصلہ دیتی ہے ، لمبے عرصے کی محنت کے بعد آج کامیابی ملی، ٹف ٹائم میں فٹنس بہتر کرنے پر خصوصی توجہ دی۔
جب کبھی مشکل وقت آئے تو خود پر اعتماد رکھنا چاہیے ۔ انہوں نے اپنے قریبی کوچز شاہد اسلم، منصور رانا، گھر والوں اور بچپن کے ساتھیوں کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے مشکل مرحلہ میں ان کی رہنمائی کی۔فارم میں نہ ہونے پر ہونے والی تنقید سے متعلق بابر اعظم نے کہا میں نے تنقید کو اگنور کرکے خود کو بہتر بنانے پر توجہ رکھی۔ سب کھلاڑیوں نے میرا ساتھ دیا، فینز نے مجھے نہیں چھوڑا، ان سب کا بیک کرنا میرے لیے بوسٹر ثابت ہوا ،ریکارڈز اہم نہیں، ٹیم کو میچ جتوانا اصل مقصد ہونا چاہیے ۔ ریکارڈ بنتے رہتے ہیں۔علاوہ ازیں چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سیریز جیتنے پر قومی ٹیم کو مبارکباد دی دینے کے ساتھ پاکستانی ٹیم کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ویلڈن گرین شرٹس، اس کے ساتھ ہی چیئرمین پی سی بی نے تھینک یو سری لنکا بھی کہا۔چیئرمین پی سی بی نے کہا کہ آج پرامن پاکستان کے ساتھ ہمارے مخلص دوست سری لنکا اور کرکٹ کی بھی جیت ہوئی ہے ، شائقین کرکٹ نے سری لنکن ٹیم کو پوری طرح سپورٹ کیا۔ سری لنکا کے کھلاڑیوں اورمینجمنٹ کا خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔