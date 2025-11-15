پاک سری لنکاکرکٹ دوستی مزیدمضبوط،قومی پرچموں کی بھرمار
شائقین کے جذبے سے دہشتگردی کی شکست اور کھیل، امن و دوستی کی جیت پر مہر ثبت
راولپنڈی(زاہداعوان سے )سری لنکن کرکٹ ٹیم کی جانب سے دورہ پاکستان جاری رکھنے کے دلیرانہ فیصلے نے پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کرکٹ دوستی کو مزید مضبوط بنا دیا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز کے دوسرے ایک روزہ انٹرنیشنل کرکٹ میچ کے دوران راولپنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں چاروں اطراف تمام انکلوژرز کے اوپر پاکستان اور سری لنکا کے لاتعداد قومی پرچم لہرائے گئے جبکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے تماشائیوں میں بھی سری لنکا کے ہزاروں جھنڈے اور قومی پرچم والے بورڈز تقسیم کیے گئے جن سے مہمان کھلاڑیوں کے حوصلے مزید بلند ہوئے۔
علاوہ ازیں کسی بھی باہمی ہوم ون ڈے سیریز میں یہ پہلا موقع تھا جب راولپنڈی سٹیڈیم کے عمران خان، شعیب اختر، سہیل تنویر،جاوید اختر، اظہر محمود، میراں بخش، یاسر عرفات اور جاوید میانداد سمیت تمام انکلوژرز کے علاوہ چیئرمین باکس، وی آئی پی گیلری، پلاٹینم اور فاراینڈ باکسز کیساتھ ہاسپیٹیلیٹیز باکسز بھی فل تھے ، سکیورٹی کے سخت ترین انتظامات اور سرد موسم کے باوجود اہلیان راولپنڈی اسلام آباد مہمان ٹیم کا شکریہ ادا کرنے کیلئے سٹیڈیم پہنچے ۔ شائقین نے دونوں ٹیموں کو اچھے شارٹس پر خوب داد دی۔ شائقین کے جذبے نے دہشت گردی کی شکست اور کھیل، امن و دوستی کی جیت پر مہر ثبت کردی۔