وزیراعلیٰ سندھ نے 35ویں نیشنل گیمز کی مشعل روشن کردی
کراچی (سپورٹس ڈیسک )کراچی میں جمعہ کے روز اس وقت جوش و خروش اپنی انتہا کو چھونے لگا جب پاکستان کے کھیلوں کی جنم بھومی کہلانے والے اس شہر میں وزیراعلی سندھ مراد علی شاہ نے 35ویں نیشنل گیمز 2025 کی مشعل روشن کی۔
یہ کھیل 6 سے 13 دسمبر 2025 تک کراچی کے 24 مقامات پر منعقد ہوں گے۔وزیراعلی سندھ سید مراد علی شاہ نے کی زیر صدارت یہ شاندار تقریب مزارِ قائد پر منعقد ہوئی جہاں انہوں نے باقاعدہ طور پر گیمز کے لیے الٹی گنتی کا آغاز کیا۔ امید اور کھیل کی روح کی علامت مشعل بین الاقوامی کھلاڑیوں کے ہاتھوں سے وزیراعلی کو منتقل کی گئی۔وزیراعلی مراد علی شاہ نے کہا کہ کراچی کو تقریبا دو دہائیوں بعد نیشنل گیمز کی میزبانی کا بے مثال اعزاز ملا ہے لہذا اسے شایانِ شان اور یادگار انداز میں منعقد ہونا چاہیے۔