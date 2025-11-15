بھارتی کھلاڑیوں نے جنوبی افریقہ کے کپتان کو ‘بونا’ کہہ دیا
لاہور(سپورٹس ڈیسک )بھارتی کرکٹ ٹیم نے سپورٹس مین سپرٹ کی دھجیاں اڑادیں، جنوبی افریقہ کے کپتان کی باڈی شیمنگ کی اور انہیں بونا کہہ دیا۔
بھارت کے شہر کلکتہ کے ایڈن گارڈنز سٹیڈیم میں کھیلے جانے والے میچ کے دوران بھارتی فاسٹ بولر جسپریت بمرا کو لگا کہ انہوں نے جنوبی افریقہ کے کپتان ٹیمبا باووما کو ایل بی ڈبلیو کیا، تاہم میدان میں موجود امپائر نے ان کی اپیل کو مسترد کر دیا مگر ریویو لینے کی مشاورت کے دوران ٹیمبا باووما کے بارے میں بھارتی کھلاڑیوں کی غیر اخلاقی گفتگو سٹمپ مائیک پر ریکارڈ ہوگئی۔بھارتی کھلاڑیوں کی ریکارڈ شدہ گفتگو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی، وائرل ویڈیو میں سنا جاسکتا ہے کہ جسپریت بمرا نے ٹیمبا باووما کو باڈی شیمنگ کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ‘بونا بھی ہے یہ’ جس پر رشبھ پنت نے کہا، ‘بونا ہے مگر گیند اوپر لگی۔نامناسب اور نازیبا الفاظ آئی سی سی کے کوڈ آف کنڈکٹ برائے کھلاڑیوں اور پلیئر سپورٹ پرسنل کے تحت آرٹیکل 2.1.4 کے زمرے میں آسکتا ہے ۔آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کے آرٹیکل 2.1.4 کی خلاف ورزی لیول 1 کا جرم ہے ، جس میں کھلاڑی کو سرزنش، میچ فیس کا 50 فیصد تک جرمانہ اور ایک یا دو ڈی میرٹ پوائنٹس دیے جاسکتے ہیں۔