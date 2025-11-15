پنجاب سٹیڈیم :ٹارٹن ٹریک کے خستہ حالی کا شکار حصے تبدیل
لاہور(سپورٹس ڈیسک )خستہ حالی کا شکار ہونے والے لاہور کے پنجاب سٹیڈیم کے ٹارٹن ٹریک کے حصے کو تبدیل کر دیا گیا، اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور دیگر جیولین تھرورز کو ٹریننگ کے لیے مشکلات کا سامنا تھا۔
چند ماہ قبل ٹارٹن ٹریک کے جیولین تھرو کے لیے مخصوص حصے کی خستہ حالی کی نشاندہی کی گئی تھی۔ پنجاب سٹیڈیم کے ٹارٹن ٹریک کا جیولین تھرو کے لیے مخصوص حصہ اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی مسلسل ٹریننگ کی وجہ سے گھس گیا تھا، اور جیولین تھرورز کو مشکلات کا سامنا تھا، ایتھلیٹس کی ٹریننگ بھی متاثر ہو رہی تھی اور ساتھ میں انہیں انجرڈ ہونے کا بھی خدشہ تھا۔چند روز قبل ٹارٹن ٹریک کے حصے کو تبدیل کرنے کا کام شروع کیا گیا تھا جسے اب مکمل کر لیا گیا ہے ۔ جس پر اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم سمیت دیگر جیولین تھرورز اور کوچ سلمان اقبال بٹ نے خوشی کا اظہار کیا۔