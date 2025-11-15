‘‘بیٹا، یہ بات آپ ایک نانا کو کہہ رہی ہیں’’ آفریدی کا خاتون مداح کوجواب
لاہور(سپورٹس ڈیسک ) بوم بوم آفریدی کی لندن سے ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے جس میں مداح لڑکی اپنے شوہر اور بچے کے ہمراہ آفریدی سے مل کر بے حد خوش ہوتی ہے۔۔۔
اور جذبات میں کہتی ہے ‘آپ حقیقت میں بہت ہی ہینڈسم ہیں، بہت اسمارٹ’۔جس پر آفریدی نے فوراً مسکراتے ہوئے نہایت شائستگی سے جواب دیا ‘بیٹا، یہ بات آپ ایک نانا کو کہہ رہی ہیں’۔شاہد آفریدی کا یہ جملہ نہ صرف محفل میں موجود لوگوں کو ہنسا گیا بلکہ سوشل میڈیا پر بھی خوب زیرِ بحث رہا۔ کچھ صارفین نے لڑکی کی تعریف کو ‘حد سے زیادہ جذباتی’ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی گفتگو مناسب نہیں تھی جبکہ کچھ صارفین نے لڑکی کا دفاع بھی کیا اور اسے صرف ایک ‘فین مومنٹ’ قرار دیا۔