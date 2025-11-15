بھارت کی پلیئنگ الیون میں پہلی مرتبہ 6 بائیں ہاتھ کے بیٹرز شامل
لاہور(سپورٹس ڈیسک )بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے جاری میچ میں شبمن گل کی قیادت میں بھارت نے اپنی پلیئنگ الیون میں پہلی بار 6 بائیں ہاتھ کے کھلاڑی شامل کرکے تاریخ رقم کر دی۔
جنوبی افریقہ کے خلاف دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ جو ایڈن گارڈنز، کولکتہ میں جاری ہے۔ اس میں بھارت کے پلیئنگ الیون میں یشوی جیسوال، واشنگٹن سندور، رشبھ پنتھ، رویندرا جڈیجا، اکثر پٹیل اور کلدیپ یادو یہ تمام بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے کھلاری شامل ہیں۔ یہ تاریخی کمبی نیشن بھارتی ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے ۔