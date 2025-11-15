صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت کی پلیئنگ الیون میں پہلی مرتبہ 6 بائیں ہاتھ کے بیٹرز شامل

  • کھیلوں کی دنیا
بھارت کی پلیئنگ الیون میں پہلی مرتبہ 6 بائیں ہاتھ کے بیٹرز شامل

لاہور(سپورٹس ڈیسک )بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے جاری میچ میں شبمن گل کی قیادت میں بھارت نے اپنی پلیئنگ الیون میں پہلی بار 6 بائیں ہاتھ کے کھلاڑی شامل کرکے تاریخ رقم کر دی۔

جنوبی افریقہ کے خلاف دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کا پہلا میچ جو ایڈن گارڈنز، کولکتہ میں جاری ہے۔ اس میں بھارت کے پلیئنگ الیون میں یشوی جیسوال، واشنگٹن سندور، رشبھ پنتھ، رویندرا جڈیجا، اکثر پٹیل اور کلدیپ یادو یہ تمام بائیں ہاتھ سے بیٹنگ کرنے والے کھلاری شامل ہیں۔ یہ تاریخی کمبی نیشن بھارتی ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی بار دیکھنے کو ملا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

دہلی دھماکے کا الزام،پلوامہ میں کشمیری ڈاکٹر کے اہلخانہ زیر حراست ،گھر بار ودسے تباہ

تقریرکی غلط ایڈیٹنگ پرافسوس ،بی بی سی نے ٹرمپ کو خط لکھ دیا،معاوضہ دینے سے انکار

غزہ :فائرنگ ،2لڑکے شہید،اجتماعی قبر سے 51 لاشیں برآمد

امریکا کا بحیرہ کیریبین میں ’’سدرن سپیئر‘‘کے نام سے فوجی آپریشن

لندن میں 12سال بعد شام کا سفارتخانہ کھل گیا

’’جنگ بندی برقراررکھیں‘‘،ٹرمپ کا تھائی اور کمبوڈین حکام کو ٹیلی فون

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak