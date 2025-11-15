ایشیا کپ رائزنگ سٹارز: شاہینز کا عمان کو ہرا کر فاتحانہ آغاز
پاکستان کے 4وکٹوں پر 220رنز،معاذ کی 96 رنز کی ناقابل شکست اننگز عمان کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز بناسکی
لاہور(سپورٹس ڈیسک )ایشیا کپ رائزنگ سٹارز میں پاکستان شاہینز نے عمان کو 40 رنز سے شکست دے دی۔دوحا میں کھیلے گئے میچ میں عمان نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی تو پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 220 رنز بنائے ۔معاذ صداقت نے 54 گیندوں پر 9 چھکوں اور 5 چوکوں کی مدد سے 96 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی۔ سعد مسعود 19 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے۔کپتان عرفان خان 44، یاسر خان 26، محمد فائق 19 اور محمد نعیم 6 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔
عمان کی جانب سے شفیق جان، مظاہر رضا، جے اوڈیڈرا اور وسیم علی نے ایک ایک وکٹ حاصل کی،ہدف کے تعاقب میں عمان کی ٹیم مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 180 رنز بناسکی۔ذکریا اسلام 57 اور مظاہر رضا ناقابل شکست 46 رنز بناکر نمایاں رہے ۔پاکستان کی جانب سے عبید شاہ نے 3 جبکہ معاذ صداقت اور سعد مسعود نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔پاکستان ایونٹ میں اپنا اگلا میچ کل روایتی حریف بھارت کے خلاف کھیلے گا۔