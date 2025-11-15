سری لنکا کرکٹ نے ہمیشہ اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیا :نویدقریشی
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)سابق ٹیسٹ کرکٹرنوید قریشی نے کہا ہے کہ ہمارا روایتی دشمن بھارت ہمیشہ کھیلوں میں سیاست کرتا ہے اور پاکستان کیخلاف ہمیشہ سازشوں میں مصروف رہتا ہے۔
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور بورڈ کی دیگر انتظامیہ کا کردار انتہائی مثبت اور مثالی ہے جنہوں نے چیمپئنز ٹرافی میں بھی بھارت کی جانب سے تقریب تقسیم انعامات کے موقع پر سیاست کو نہ صرف ناکام بنایا بلکہ اپنے اصولی موقف کی وجہ سے بھارتی سورمائوں کو ٹرافی کے بغیر واپس بھیجا اور اب سری لنکن ٹیم کا معاملہ بھی انتہائی خوش اسلوبی سے طے کرکے ثابت کردیا کہ پاکستان ایک پرامن اور کھیلوں سے محبت کرنیوالا ملک ہے ،انہوں نے سری لنکن حکام، ہائی کمشنر، ٹیم مینجمنٹ اور خصوصاََ کھلاڑیوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ سری لنکا کرکٹ نے ہمیشہ ایک اچھا دوست ہونے کا ثبوت دیا جسے پاکستانی قوم کی قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے ۔