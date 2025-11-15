قائداعظم ٹرافی :کراچی بلوز نے ایبٹ آباد کو 193 رنز سے ہرادیا
کاشف بھٹی کی 98 رنز دے کر 6 وکٹیں ،فیصل آباد اور اسلام آباد کا میچ ڈرا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)قائداعظم ٹرافی کرکٹ ٹورنامنٹ کے ساتویں راؤنڈ کے چوتھے اور آخری دن کراچی بلوز نے ایبٹ آْباد کو 193 رنز سے شکست دے دی۔فیصل آباد اور اسلام آباد کا میچ ڈرا ہوگیا ۔شعیب اختر کرکٹ سٹیڈیم راولپنڈی میں ایبٹ آباد کو کراچی بلوز کے خلاف جیتنے کے لیے 519 رنز کا ہدف ملا تھا اس نے 147 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر دوسری اننگز شروع کی اور پوری ٹیم 325 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی ۔ احمد خان نے 88 رنز بنائے ۔ شہاب خان نے 56 رنز سکور کیے ۔ کاشف بھٹی نے 98 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کیں۔
ثاقب خان نے دو کھلاڑی آؤٹ کیے ۔میچ میں 9 وکٹیں حاصل کرنے والے ثاقب خان پلیئر آف دی میچ قرار پائے ۔ایبٹ آباد سٹیڈیم میں اسلام آباد کو فیصل آباد کے خلاف جیت کے لیے 449 رنز کا ہدف ملا تھا اس نے دوسری اننگز 159 رنز ایک کھلاڑی آؤٹ پر شروع کی اور جب کھیل ختم ہوا تو اس نے 8 وکٹوں کے نقصان پر 429 رنز بنائے تھے ۔ شامل حسین نے 131 رنز سکور کیے ۔ ارسل شیخ اور حنین شاہ نے آٹھویں وکٹ کی شراکت میں 111 رنز کا اضافہ کیا۔آفاق آفریدی نے تین وکٹیں حاصل کیں۔اویس ظفر پلیئر آف دی میچ قرار پائے ۔