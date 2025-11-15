نیشنل ویمنز ون ڈے ایونٹ:پہلے روزکانکررز،چیلنجرز کی فتح
سٹارز اورانونسیبلز کوشکست ، ماہم انیس اورعائشہ ظفر پلیئر آف دی میچ قرار
لاہور(سپورٹس ڈیسک )نیشنل ویمنز ون ڈے ٹورنامنٹ کے پہلے روز کانکررز اور چیلنجرز نے کامیابی حاصل کر لی، کانکررز( 209رنز) نے سٹار( 98 رنز)کو 111 رنز سے ہرادیا۔فاتح ٹیم کی ماہم انیس کے 53 اور فاطمہ ثنا نیے 49 رنز بنائے ۔سٹارز کی معصومہ جعفری ، انوشا ناصر اور عروب شاہ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔سٹارز کی اننگز میں عمیمہ سہیل 37رنز کے ساتھ ٹاپ سکورررہیں۔کانکررز کی طرف سے امبر کائنات نے تین وکٹیں حاصل کیں جبکہ ماہم انیس پلیئر آف دی میچ قرار پائیں۔
دوسرے میچ میں چیلنجرز(229 رنز 3کھلاڑی آؤٹ) نے انونسیبلز (227رنز )کو7 وکٹوں سے ہرادیا۔انونسیبلز کی منیبہ علی 61 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورررہیں۔وحیدہ اختر،نیہا شرمین ، رامین شمین اور علینہ شاہ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔چیلنجرز کی طرف سے عائشہ ظفر نے 93 رنز ناٹ آٹ اورصدف شمس نے 54 رنزبنائے جبکہ عائشہ ظفر پلیئر آف دی میچ قرار پائیں۔