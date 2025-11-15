صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل ویمنز ون ڈے ایونٹ:پہلے روزکانکررز،چیلنجرز کی فتح

  • کھیلوں کی دنیا
نیشنل ویمنز ون ڈے ایونٹ:پہلے روزکانکررز،چیلنجرز کی فتح

سٹارز اورانونسیبلز کوشکست ، ماہم انیس اورعائشہ ظفر پلیئر آف دی میچ قرار

لاہور(سپورٹس ڈیسک )نیشنل ویمنز ون ڈے ٹورنامنٹ کے پہلے روز کانکررز اور چیلنجرز نے کامیابی حاصل کر لی، کانکررز( 209رنز) نے سٹار( 98 رنز)کو 111 رنز سے ہرادیا۔فاتح ٹیم کی ماہم انیس کے 53 اور فاطمہ ثنا نیے 49 رنز بنائے ۔سٹارز کی معصومہ جعفری ، انوشا ناصر اور عروب شاہ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔سٹارز کی اننگز میں عمیمہ سہیل 37رنز کے ساتھ ٹاپ سکورررہیں۔کانکررز کی طرف سے امبر کائنات نے تین وکٹیں حاصل کیں جبکہ ماہم انیس پلیئر آف دی میچ قرار پائیں۔

دوسرے میچ میں چیلنجرز(229 رنز 3کھلاڑی آؤٹ) نے انونسیبلز (227رنز )کو7 وکٹوں سے ہرادیا۔انونسیبلز کی منیبہ علی 61 رنز کے ساتھ ٹاپ سکورررہیں۔وحیدہ اختر،نیہا شرمین ، رامین شمین اور علینہ شاہ نے دو دو وکٹیں حاصل کیں۔چیلنجرز کی طرف سے عائشہ ظفر نے 93 رنز ناٹ آٹ اورصدف شمس نے 54 رنزبنائے جبکہ عائشہ ظفر پلیئر آف دی میچ قرار پائیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

نصرت فتح علی خان کی آواز خدا کے قریب کر دیتی :شہناز گل

یوٹیوب سٹار شام ادریس اور اہلیہ سحر کے ہاں تیسری بیٹی کی پیدائش

سابق شوہر سے خراب تعلقات نے بیٹی کی صحت پر گہرا اثر ڈالا:سلمیٰ حسن

شادی سے پہلے منی سکرٹ پہنتی تھی:فریال گوہر

دھرمیندر کی نجی ویڈیو لیک کرنے پر ممبئی کے ہسپتال کا سٹاف ممبر گرفتار

بالی ووڈ اداکارہ کامنی کوشل 98 برس کی عمر میں چل بسیں

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak