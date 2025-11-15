صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی کرکٹر نے خاتون کیخلاف ہراسانی کا مقدمہ درج کرادیا

لاہور(سپورٹس ڈیسک ) آئی پی ایل میں دہلی کیپیٹلز کی نمائندگی کرنے والے کھلاڑی وپراج نگم نے خاتون کے خلاف ہراساں کرنے کی ایف آئی آر درج کروا دی۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق وپراج نگم نے اتر پردیش کے بڑابانکی ضلع کے کوتوالی نگر میں خاتون کے خلاف ہراساں کرنے اور دھمکیاں دینے کی باقاعدہ شکایت درج کرائی۔دہلی کیپیٹلز کے سٹار کھلاڑی نے ایف آئی آر میں مؤقف اختیار کیا کہ انہیں ایک موبائل نمبر سے متعدد دھمکی آمیز کالز موصول ہوئیں۔ نمبر بلاک کرنے کے بعد انہیں بیرونی ممالک کے نمبروں سے کال موصول ہونا شروع ہوگئیں۔ کرکٹرز نے دعویٰ کیا کہ خاتون نے ان سے نامعقول مطالبات پورے کرنے کی مانگ کی اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ویڈیو ریلیز کرنے کی دھمکی بھی دی۔ ہراسانی سے ان کے کیریئر اور ذہنی صحت پر شدید اثر پڑا ہے ، جس کی وجہ سے انہوں نے قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا۔

 

