سری لنکن کھلاڑیوں کا دہشتگردی کو شکست دینے میں اہم کردار :مصباح
لاہور(سپورٹس ڈیسک ) سابق ٹیسٹ کپتان اور اپنے دور کے معروف بیٹر مصباح الحق نے سری لنکا کرکٹ ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
مہمان کھلاڑیوں نے دورہ پاکستان جاری رکھتے ہوئے اپنے بلند حوصلے اور اعلیٰ عزائم کی بدولت دہشت گردی کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا،اس ضمن میں پی سی بی کے چیئرمین محسن رضا نقوی کی کاوشیں بھی قابل تعریف ہیں۔ اگر سری لنکا کرکٹ ٹیم دورہ ادھورا چھوڑ کر پاکستان سے چلی جاتی تو ملک میں ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنل کرکٹ تعطل کا شکار ہو جاتی ۔