صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سری لنکن کھلاڑیوں کا دہشتگردی کو شکست دینے میں اہم کردار :مصباح

  • کھیلوں کی دنیا
سری لنکن کھلاڑیوں کا دہشتگردی کو شکست دینے میں اہم کردار :مصباح

لاہور(سپورٹس ڈیسک ) سابق ٹیسٹ کپتان اور اپنے دور کے معروف بیٹر مصباح الحق نے سری لنکا کرکٹ ٹیم کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔

 مہمان کھلاڑیوں نے دورہ پاکستان جاری رکھتے ہوئے اپنے بلند حوصلے اور اعلیٰ عزائم کی بدولت دہشت گردی کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا،اس ضمن میں پی سی بی کے چیئرمین محسن رضا نقوی کی کاوشیں بھی قابل تعریف ہیں۔ اگر سری لنکا کرکٹ ٹیم دورہ ادھورا چھوڑ کر پاکستان سے چلی جاتی تو ملک میں ایک مرتبہ پھر انٹرنیشنل کرکٹ تعطل کا شکار ہو جاتی ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

نشترکالونی،برکی ،سندر سمیت مختلف علاقوں میں 10وارداتیں

پرندوں کا شکار کرنے والے 2 ملزم گرفتار

منشیات سے روکنے پر اوباشوں کا ہوٹل مالک کے بیٹے اور ملازمین پر تشدد

امدادی رقوم سے کٹوتی کرنیوالے 8افراد کیخلاف مقدمہ درج

بینک سے رقم لے کر نکلنے والے شہری کو نوسر بازوں نے لوٹ لیا

بو گس چیک دینے پر مقد مہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عرفان صدیقی: دو رویوں میں خطِ امتیاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کوئی بتلاؤکہ ہم بتلائیں کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
عرفان صدیقی سفرِ آخرت پر روانہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ناقابلِ اعتبار قوم
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
چارٹر آف ڈیمو کریسی کا نامکمل ایجنڈا بھول گئے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(11)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak