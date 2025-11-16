صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایشین فٹ بال کوالیفائر ، شام کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی

  • کھیلوں کی دنیا
ایشین فٹ بال کوالیفائر ، شام کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی

اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر)شام کی ٹیم اے ایف سی ایشین فٹ بال کپ سعودی عرب 2027 کوالیفائی راؤنڈ کا میچ کھیلنے کے لئے اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔

 اسلام آباد ائیرپورٹ پر پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی مجلس عاملہ کے رکن عارف شہزاد جدون اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے چیف سکیورٹی آفیسر کیپٹن محمد اشرف (ریٹائرڈ) نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ پاکستان اور شام کی ٹیموں کے درمیان میچ 18 نومبر کو جناح سٹیڈیم اسلام آباد میں کھیلا جائیگا۔ گروپ ای میں پاکستان،افغانستان، میانمار اور شام کی ٹیمیں شامل ہیں۔ اس سے قبل پاکستان، شام کے ایک میچ اور افغانستان کے خلاف ہوم اینڈ اوے دونوں میچ کھیل چکا ہے ۔پاکستان نے افغانستان کے خلاف دونوں میچ برابر کھیلے جبکہ اس کو شام کے ہاتھوں اوے میچ میں 0-2 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اب ہوم میچ 18 نومبر کو کھیلے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ستائیسویں ترمیم کے بعد
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
پاکستانی قوم اپنی اصلیت کو لوٹ رہی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دوست سے والد تک
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاکستان کی انٹیلی جنس برتری
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بھٹکتی روحیں
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
قومی سلامتی کی ترقی کا سٹریٹجک منصوبہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak