ایشین فٹ بال کوالیفائر ، شام کی ٹیم اسلام آباد پہنچ گئی
اسلام آباد (سپورٹس رپورٹر)شام کی ٹیم اے ایف سی ایشین فٹ بال کپ سعودی عرب 2027 کوالیفائی راؤنڈ کا میچ کھیلنے کے لئے اسلام آباد پہنچ گئی ہے۔
اسلام آباد ائیرپورٹ پر پاکستان فٹ بال فیڈریشن کی مجلس عاملہ کے رکن عارف شہزاد جدون اور پاکستان سپورٹس بورڈ کے چیف سکیورٹی آفیسر کیپٹن محمد اشرف (ریٹائرڈ) نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ پاکستان اور شام کی ٹیموں کے درمیان میچ 18 نومبر کو جناح سٹیڈیم اسلام آباد میں کھیلا جائیگا۔ گروپ ای میں پاکستان،افغانستان، میانمار اور شام کی ٹیمیں شامل ہیں۔ اس سے قبل پاکستان، شام کے ایک میچ اور افغانستان کے خلاف ہوم اینڈ اوے دونوں میچ کھیل چکا ہے ۔پاکستان نے افغانستان کے خلاف دونوں میچ برابر کھیلے جبکہ اس کو شام کے ہاتھوں اوے میچ میں 0-2 گول سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اب ہوم میچ 18 نومبر کو کھیلے گا۔