ملتان سلطانز کو نیا پی ایس ایل کنٹریکٹ نہ ملنے کا انکشاف
فرنچائز کمپلائنس پالیسی پر پورا نہ اتری،ویلیوایشن رپورٹ بھی نہیں دی تھی
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سپر لیگ کی فرنچائز ملتان سلطانز مینجمنٹ کو پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے نیا پی ایس ایل کنٹریکٹ نہ ملنے کا انکشاف ہوا ہے ، ذرائع نے بتایا ہے کہ ملتان سلطانز کمپلائنس پالیسی پر پورا نہیں اتری۔ذرائع کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے بقیہ 5 فرنچائزز (کراچی کنگز، پشاور زلمی، اسلام آباد یونائیٹڈ، کوئٹہ گلیڈی ایٹرز اور لاہور قلندرز) کو کنٹریکٹ آفر کیے گئے ہیں۔
پی سی بی کی جانب سے تمام فرنچائزز کو طے شدہ ویلیو کے مطابق 25 فیصد اضافے کے ساتھ کنٹریکٹ آفر کیے گئے اور انہیں کنٹریکٹ سائن کرنے کیلئے 10 دن کا وقت دیا گیا ہے ۔علاوہ ازیں، ملتان سلطانز مینجمنٹ کو پی ایس ایل ویلیوایشن رپورٹ بھی نہیں بھیجی گئی۔یاد رہے کہ ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے مینجمنٹ کے خلاف بیان بازی کی تھی اور علی ترین نے پی سی بی کا لیگل نوٹس بھی پھاڑ دیا تھا۔