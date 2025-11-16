صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویمن بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ،پاکستان کی مہرین کی ڈبل سنچری

  • کھیلوں کی دنیا
مہرین نے میچ میں78گیندوں پر 230رنز بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا پاکستان کے 332 رنز ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کی ٹیم 120 رنز پر آؤٹ

کولمبو (سپورٹس ڈیسک)ویمنز بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان کی جانب سے مہرین علی نے پہلی ڈبل سنچری بنانے کا اعزاز اپنے نام کر لیا۔مہرین علی نے سری لنکا کے خلاف 78 گیندوں پر 230 رنز بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا، انہوں نے 39 چوکوں کی مدد سے 70 گیندوں پر اپنی ڈبل سنچری مکمل کی۔اس حوالے سے مہرین علی نے کہا کہ ریکارڈ قائم کرنے پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔

اپنا یہ ریکارڈ پاکستان اور والدین کے نام کرتی ہوں۔کولمبو میں شروع ہونے والے ایونٹ کے پہلے میچ میں پاکستان نے سری لنکا کو 221 رنز سے شکست دی، 332 رنز کے ہدف کے تعاقب میں سری لنکا کی ٹیم 120 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔سری لنکا کی جانب سے میرانی نے 51 اور متیشا نے 29 رنز بنائے جبکہ پاکستان کی جانب سے نور فاطمہ، حوریہ ملک اور سمیرا ملک نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

 

