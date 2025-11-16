صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سپر لیگ میں مزید 2 نئی ٹیموں کی فروخت کا عمل شروع

سپر لیگ میں مزید 2 نئی ٹیموں کی فروخت کا عمل شروع

پی ایس ایل بڑی اور مزید بہتر ہونے جا رہی ہے ،چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان سپر لیگ میں مزید 2نئی ٹیموں کی فروخت کا عمل شروع ہوگیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر جاری اپنے پیغام میں کہا کہ پی ایس ایل بڑی اور مزید بہتر ہونے جا رہی ہے ۔ایکس پر جاری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ 2 نئی ٹیموں کی فروخت کا عمل شروع ہوگیا، پاکستان سپر لیگ بڑی اور مزید بہتر ہونے جا رہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ پی ایس ایل میں 2 نئی ٹیموں کی شمولیت کا خواب سچ ہو رہا ہے ۔ قبل ازیں ایچ بی ایل پی ایس ایل نے اپنے آفیشل ایکس اکاؤنٹ پر جاری بیان میں کہا ‘ ایک نئے دور کا آغاز، پی ایس ایل آفیشلی لیگ کے لیے 7ویں اور 8ویں ٹیم کے لیے بولیاں طلب کر رہا ہے ۔ تکنیکی طور پر اہل بڈرزعمل کے اگلے مرحلے میں حصہ لینے کے مجاز ہوں گے ۔

 

