ون ڈے رینکنگ قومی سپنر ابرار احمد ٹاپ10 میں شامل
بیٹنگ میں نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل نے بھارت کے روہت شرما سے پہلی پوزیشن چھین لی،بابراعظم کاچھٹانمبر، بولرز میں افغانستا ن کے راشد خان سرفہرست
لاہور(سپورٹس ڈیسک )آئی سی سی نے پلیئرز کی تازہ رینکنگ جاری کر دی، پاکستانی سپنر ابرار احمد ٹاپ 10 میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے ۔آئی سی سی کی جانب سے جاری کردہ ٹیسٹ بیٹرز کی رینکنگ میں انگلینڈ کے جو روٹ کی پہلی پوزیشن برقرار ہے جبکہ جنوبی افریقہ کے ٹیمبا باووما 2 درجے ترقی کے بعد 5ویں نمبر پر آ گئے ۔بھارت کے ریشبھ پنت 4 درجے تنزلی کے بعد 12ویں نمبر پر چلے گئے اور پاکستان کے سعود شکیل کا 13واں نمبر برقرار ہے ۔
ٹیسٹ بولرز کی رینکنگ میں بھارت کے جسپریت بمرا کا پہلا نمبر برقرار ہے ۔ٹیسٹ آل راؤنڈرز میں بھارت کے رویندرا جڈیجا کا پہلا نمبر برقرار ہے ۔ ون ڈے بیٹنگ رینکنگ میں نیوزی لینڈ کے ڈیرل مچل ڈیرل مچل نے بھارت کے روہت شرما سے پہلی پوزیشن چھین لی جبکہ روہت شرما رینکنگ میں دوسرے نمبر پر چلے گئے ۔یہ دوسری بار ہے کہ کسی نیوزی لینڈ کے بیٹر نے رینکنگ میں پہلی پوزیشن سنبھالی ہے ۔ اس سے قبل 1979 میں گلین ٹرنر یہ مقام حاصل کرنے والے واحد کیوی بیٹر تھے ،پاکستان کے بابر اعظم ایک درجہ بہتری کے بعد چھٹی پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں اور جنوبی افریقہ کے کوئنٹن ڈی کاک 3درجے بہتری کے بعد 12ویں پوزیشن پر براجمان ہیں۔پاکستان کے محمد رضوان 5 درجہ چھلانگ کے بعد 23ویں اور فخر زمان 26ویں نمبر پر براجمان ہیں جبکہ صائم ایوب 3درجے تنزلی کے بعد 39ویں نمبر پر چلے گئے ۔
ون ڈے بولرز کی رینکنگ میں افغانستان کے راشد خان کی پہلی پوزیشن برقرار ہے ۔ پاکستان کے ابرار احمد ٹاپ ٹین میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوگئے ۔ ابرار احمد 11 درجے کی لمبی چھلانگ کے بعد 9ویں نمبر پر آگئے ۔شاہین آفریدی 5 درجے تنزلی کے بعد 21ویں نمبر پر چلے گئے جبکہ حارث رؤف 5 درجے بہتری کے بعد 23ویں پوزیشن پر آگئے ہیں اور محمد وسیم جونیئر 20 درجے کی چھلانگ کے بعد 64ویں نمبر پر براجمان ہیں۔ون ڈے آل راؤنڈرز رینکنگ میں افغانستان کے عظمت اللّٰہ عمرزئی کی پہلی پوزیشن برقرار ہیں جبکہ سری لنکا کے وانندو ہسارنگا دو درجے بہتری کے بعد آٹھویں نمبر پر آگئے ہیں۔