اسلامک گیمز:ہائی جمپر شہروز خان پاکستان کو میڈل دلوانے میں ناکام
اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک)اسلامک سولیڈ یرٹی گیمز کے ایتھلیٹکس مقابلوں میں پاکستانی ہائی جمپر شہروز خان نے مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ دکھاتے ہوئے پاکستان کو میڈل دلوانے میں ناکام رہے ۔
پاکستان سپورٹس بورڈ نے شہروز خان کا نام خصوصی طور پر اسلامک گیمز میں شامل کرایا تھا جبکہ گیمز کی سلیکشن کیلئے منعقدہ ہائی جمپ کے ٹرائلز آرمی کے احمد فراز نے جیتے تھے اور شہروز خان نے ٹرائلز میں حصہ بھی نہیں لیا تھا۔ریاض میں ہائی جمپ ایونٹ میں شہروز خان 2.08 میٹر کی جمپ کے ساتھ چوتھے نمبر پر رہے ،گولڈ میڈل ازبکستان کے عامر ناگیئیف نے 2.15 میٹر جمپ لگا کر اپنے نام کیاجبکہ ترکی کے یاسر کوڈوبان نے 2.15 میٹر کی ہی جمپ کے باوجود دوسرا بہترین ریکارڈ ہونے کی وجہ سے چاندی کا تمغہ جیتا۔ عمان کے ایتھلیٹ نے 2.13 میٹر کی جمپ کے ساتھ برانز میڈل حاصل کیا۔