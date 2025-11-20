صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلامک سالیڈیرٹی گیمز اتھلیٹکس کے 13فائنلز آج ہونگے

  • کھیلوں کی دنیا
اسلامک سالیڈیرٹی گیمز اتھلیٹکس کے 13فائنلز آج ہونگے

ریاض (سپورٹس ڈیسک )سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جاری اسلامک سالیڈیرٹی گیمز آج اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونگی جہاں ایک ہی دن میں اتھلیٹکس کے 13 فائنلز ، اونٹوں کی دوڑ کے تین بڑے فائنلز، فینسنگ کے فوائل اور سبری کے ٹائٹل میچز اور فری سٹائل ریسلنگ کے پانچ اہم مقابلے منعقد ہونگے ۔

سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جاری اسلامک سالیڈیرٹی گیمز آج اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونگی جہاں ایک ہی دن میں اتھلیٹکس کے 13 فائنلز ، اونٹوں کی دوڑ کے تین بڑے فائنلز، فینسنگ کے فوائل اور سبری کے ٹائٹل میچز اور فری سٹائل ریسلنگ کے پانچ اہم مقابلے منعقد ہونگے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم پاکستانی ایک ناشکرگزار قوم ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ستائیسویں ترمیم اور نمونے کا استعفیٰ
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
جہاد‘ اہلِ کتاب مرد سے نکاح اور جاوید غامدی صاحب
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چھپا سبق
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
بنگلہ دیش فیصلوں کے موڑ پر
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جمہوریت: سَراب
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak