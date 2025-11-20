اسلامک سالیڈیرٹی گیمز اتھلیٹکس کے 13فائنلز آج ہونگے
ریاض (سپورٹس ڈیسک )سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں جاری اسلامک سالیڈیرٹی گیمز آج اپنے فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہونگی جہاں ایک ہی دن میں اتھلیٹکس کے 13 فائنلز ، اونٹوں کی دوڑ کے تین بڑے فائنلز، فینسنگ کے فوائل اور سبری کے ٹائٹل میچز اور فری سٹائل ریسلنگ کے پانچ اہم مقابلے منعقد ہونگے ۔
