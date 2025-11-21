سہ فریقی سیریز،زمبابوے نے سری لنکا کو 67 رنز سے ہرا دیا
زمبابوے نے 20 اوورز میں 8 وکٹوں پر 162 رنز سکور کئے ،سری لنکا کی ٹیم 95 رنز پر ڈھیر ہوگئی،شناکا 34 رنز بنا کر نمایاں زمبابوے کیجانب سے برائن نے 49 جبکہ مین آف دی میچ قرار پائے گئے سکندر رضا نے 47 رنز بنائے ،ہسارانگا کے 3 شکار
راولپنڈی(سپورٹس رپورٹر)سہ فریقی سیریز کے دوسرے میچ میں زمبابوے نے سری لنکا کو 67 رنز سے شکست دے دی۔راولپنڈی سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں سری لنکا کی ٹیم 163 رنز کے تعاقب میں 95 رنز پر ڈھیر ہوگئی۔سری لنکا کی جانب سے داسن شناکا 34 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ بھانوکا راجاپکشا 11، کمنڈو مینڈس 9، ونندو ہسارنگا 8، مہیش ٹھیکشانا 8، کوشل مینڈس 6، کوشل پریرا 4، دشمانتا چمیرا 1، ایشان ملنگا 1 اورپاتھم نسانکا 0 کے انفرادی سکور پر آؤٹ ہوئے ۔نوان تھشارا 1 رن بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے ۔زمبابوے کی جانب سے رچرڈ نگاروا اور بریڈ ایونز نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔گریم کریمر، ٹینو ٹینڈا مپوسا، سکندر رضا اور رائن برل نے 1، 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔اس سے قبل سری لنکا کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے زمبابوے نے مقررہ اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 162 رنز سکور کیے ۔زمبابوے کی جانب سے برائن بینٹ اور کپتان سکندر رضا بالترتیب 49 اور 47 رنز بنا کر نمایاں رہے ۔ رائن برل 18، ٹشِنگا موسیکوا 11، برینڈن ٹیلر 11، ٹیڈیوناشے مارومانی 10، بریڈ ایونز 4 اور ٹونی مُنیونگا 0 کے انفرادی سکور پر آؤٹ ہوئے ۔ٹینوٹینڈا مپوسا 5 اور گریم کریمر 3 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے ۔سری لنکا کی جانب سے ونندو ہسارانگا نے 3 جبکہ ایشان ملنگا نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ دشمانتا چمیرا اور مہیش ٹھیکشانا نے 1، 1کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔زمبابوے کے سکندر رضا مین آف دی میچ قرار پائے ۔