ورلڈ کپ میں بابر اور رضوان کی ضرورت :خرم منظور
عبدالصمد اور معاذ کوسپورٹ کیا جائے تو ورلڈ کپ کیلئے تیار ہوسکتے ہیں،انٹرویو
کراچی (سپورٹس ڈیسک)سابق ٹیسٹ کرکٹر خرم منظور نے دعویٰ کیا کہ شاداب خان کو کپتان بنانے کیلئے ماحول بنایا جارہا ہے ۔ایک انٹرویومیں سابق کرکٹر خرم منظور نے کہا کہ آپ کے پاس دو ایسے کھلاڑی ہیں جنہیں سپورٹ کیا جائے تو وہ ورلڈ کپ کے لیے تیار ہوسکتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ان میں ایک عبدالصمد اور دوسرا معاذ صداقت ہے ، یہ دونوں ایسے کھلاڑی ہیں جو چھ اور سات نمبر پر آکر سامنے والے ٹیم کو دھچکا دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سابق کرکٹر نے کہا کہ سب سے بڑی مثال حسن علی کی ہے ، وہ ٹیم میں پرفارم کرکے آیا اور اسے بینچ پر بٹھا کر ٹیم سے ہی باہر کردیا ہے ۔ سری لنکا میں ورلڈ کپ ہے وہاں بابر اور رضوان کی ضرورت ہوگی، سابق کرکٹر نے کہا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاداب خان کو کپتان بنانے کے لیے ماحول بنایا جارہا ہے ہوسکتا ہے میں غلط بھی ہوں لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے ، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے کیمپ جوائن کرلیا ہے ، یہ کونسا اتنا بڑا پلیئر ہے ، میں نے انضمام الحق کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلتے دیکھا ہے اور شاداب بستر سے اٹھ کر دو ری ہیب کرکے ٹیم میں آرہا ہے ۔انہوں نے کہا کہ شاداب خان کو قائد اعظم ٹرافی ہورہی ہے وہاں جاکر پرفارم کرنا چاہیے ۔