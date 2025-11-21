صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
وزیراعظم شہباز شریف کی ارشد ندیم ، محمد یاسر کو مبارکباد

اسلام آباد (سپورٹس ڈیسک)وزیراعظم محمد شہباز شریف نے ریاض میں منعقدہ اسلامی یکجہتی کھیلوں میں پاکستانی جیولن ٹیم کی شاندار کارکردگی کو سراہتے ہوئے ارشد ندیم کو گولڈ اور محمد یاسر کو سلور میڈل جیتنے پر مبارکباد دی ہے۔۔۔

۔ وزیر اعظم آفس کے میڈیا ونگ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستانی جیولن کھلاڑی پوری دنیا میں ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں، ارشد ندیم اور محمد یاسر نے کمال محنت اور ہنر سے اسلامی یکجہتی کھیلوں میں کامیابی حاصل کی۔ 

 

