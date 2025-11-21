صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کیلئے طلائی تمغہ جیتنے پر اللہ کا شکر :ارشد ندیم

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان کیلئے طلائی تمغہ جیتنے پر اللہ کا شکر :ارشد ندیم

سرجری کے بعد 100 فیصد فام کیلئے سخت محنت کر رہا ہوں،قومی ایتھلیٹ

ریاض(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے کہا ہے کہ الحمدللہ، پاکستان کیلئے ایک اور طلائی تمغہ جیتنے پر شکر گزار ہوں۔ اسلامک سالیڈیریٹی گیمز کے جیولین تھرو مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں ایتھلیٹ نے پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اپنی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے اسلامک سالیڈیریٹی گیمز سے اپنی تھرو کے مناظر پر مشتمل مختصر ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے ۔انسٹاپوسٹ کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ، پاکستان کے لئے ایک اور طلائی تمغہ جیتنے پر شکر گزار ہوں۔انہوں نے مزید لکھا، سرجری کے بعد 100 فیصد فام میں واپس آنے کے لئے سخت محنت کر رہا ہوں، لیکن جیت کی بھوک اب بھی باقی ہے ۔ آنے والے ٹورنامنٹس میں مزید کامیابیاں ملیں گی، انشا اللہ۔ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر 50 لاکھ روپے انعامی رقم ملے گی جبکہ یاسر سلطان کے حصے میں 30 لاکھ روپے آئیں گے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،تیزی، 50فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 5 ہزار روپے سستا

موبی لنک بینک کا اسلامی بینکاری خدمات شروع کرنیکا اعلان

زرعی اور کیمیائی مصنوعات کی درآمدات میں 8فیصد اضافہ

پاکستان متعدد مصنوعات فلپائن کو برآمد کر سکتا،سفیر

بلغاریہ کا اقتصادی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ
Dunya Bethak