پاکستان کیلئے طلائی تمغہ جیتنے پر اللہ کا شکر :ارشد ندیم
سرجری کے بعد 100 فیصد فام کیلئے سخت محنت کر رہا ہوں،قومی ایتھلیٹ
ریاض(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کے اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم نے کہا ہے کہ الحمدللہ، پاکستان کیلئے ایک اور طلائی تمغہ جیتنے پر شکر گزار ہوں۔ اسلامک سالیڈیریٹی گیمز کے جیولین تھرو مقابلے میں گولڈ میڈل حاصل کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں ایتھلیٹ نے پوسٹ شیئر کرتے ہوئے اپنی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے اسلامک سالیڈیریٹی گیمز سے اپنی تھرو کے مناظر پر مشتمل مختصر ویڈیو کلپ شیئر کیا ہے ۔انسٹاپوسٹ کے کیپشن میں انہوں نے لکھا کہ الحمدللہ، پاکستان کے لئے ایک اور طلائی تمغہ جیتنے پر شکر گزار ہوں۔انہوں نے مزید لکھا، سرجری کے بعد 100 فیصد فام میں واپس آنے کے لئے سخت محنت کر رہا ہوں، لیکن جیت کی بھوک اب بھی باقی ہے ۔ آنے والے ٹورنامنٹس میں مزید کامیابیاں ملیں گی، انشا اللہ۔ارشد ندیم کو گولڈ میڈل جیتنے پر 50 لاکھ روپے انعامی رقم ملے گی جبکہ یاسر سلطان کے حصے میں 30 لاکھ روپے آئیں گے ۔