صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیفا کی عالمی رینکنگ ، پاکستان کی تنزلی، 199 نمبر پر پہنچ گیا

  • کھیلوں کی دنیا
فیفا کی عالمی رینکنگ ، پاکستان کی تنزلی، 199 نمبر پر پہنچ گیا

دوحہ(سپورٹس ڈیسک) فیفا نے مینز فٹبال کی عالمی رینکنگ جاری کر دی۔ جس میں پاکستان کا 199 نمبر ہے ۔فیفا کی جاری کردہ عالمی رینکنگ کے مطابق پاکستان کی عالمی فٹبال رینکنگ میں مزید ایک درجہ تنزلی ہوئی ہے ۔۔۔

 جس کے بعد پاکستان فٹبال ٹیم 199 نمبر پر پہنچ گئی۔ جبکہ فیفا رینکنگ میں کل 210 ٹیمیں شامل ہیں۔قومی ٹیم ایشین فٹبال کنفیڈریشن ،ایشین کپ کوالیفائرز میں 5 میچز میں سے ایک بھی نہیں جیت سکا۔بھارت کی فٹبال ٹیم بھی 6 درجہ تنزلی کے بعد 142 ویں پوزیشن پر آگئی۔ جبکہ بنگلا دیش کا 3 درجہ ترقی کے بعد 180 واں نمبر ہے ۔ اور سری لنکا فٹبال ٹیم بھی ایک درجہ تنزلی کے بعد 194 نمبر پر پہنچ گئی۔فیفا مینز فٹبال رینکنگ میں سپین کی پہلی پوزیشن برقرار ہے جبکہ ارجنٹینا کی   دوسری اور فرانس کی تیسری پوزیشن ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،تیزی، 50فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

ڈالر کی قدر میں کمی ،تولہ سونا 5 ہزار روپے سستا

موبی لنک بینک کا اسلامی بینکاری خدمات شروع کرنیکا اعلان

زرعی اور کیمیائی مصنوعات کی درآمدات میں 8فیصد اضافہ

پاکستان متعدد مصنوعات فلپائن کو برآمد کر سکتا،سفیر

بلغاریہ کا اقتصادی تعاون کو مزید مستحکم کرنے پر زور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
عمران خان نے ضامن ڈھونڈ لیا!
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
پہلے انسان‘ پھر کچھ اور
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804کی آئسولیشن
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سلامتی کونسل غزہ میں امن قائم کر سکتی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
واقعات تماشا نہیں ہوتے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، سیرت اور سائنس کے عجائب
امیر حمزہ
Dunya Bethak