پرو10 لیگ جنوری میں تھائی لینڈ بلغاریہ اور پولینڈ میں لانچ ہوگی
دبئی (سپورٹس ڈیسک)پرو10 لیگ نے جنوب مشرقی ایشیا اور یورپ میں پروفیشنل T10 کرکٹ کے بین الاقوامی آغاز کا اعلان کر دیا ہے۔۔
یہ انقلابی لیگ سابق بھارتی کوچ روی شاستری اور سپورٹس انٹرپرینیور نیراج سرین کی مشترکہ کاوش ہے ۔پرو10 لیگ کا پہلا ایڈیشن 30 جنوری سے 4 فروری 2026 تک تھائی لینڈ کے جدید ترین تیرَد تھائی کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جائے گا، جس میں پانچ فرنچائز ٹیمیں شرکت کریں گی۔ ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ سر ویو رچرڈز کو ایمبیسڈر مقرر کیا گیا ہے ۔