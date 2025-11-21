اسلام آباد میں عالمی معیار کا کرکٹ سٹیڈیم بنانے کا فیصلہ
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)اسلام آباد میں عالمی معیار کا کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔۔۔
ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے کرکٹ میچز کے دوران ٹریفک جام کے مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد میں سٹیڈیم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے ، اسلام آباد کے سیکٹر ڈی 12 میں عالمی معیار کا کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کیا جائیگا، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کو منصوبے کو ایک سال میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ دبئی طرز کا جدید کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا، سٹیڈیم شہر سے دور بنائے جانے سے ٹریفک مسائل کا خاتمہ ہو گا۔ذرائع کا کہنا ہے کہ سٹیڈیم کے قریب سیون سٹار ہوٹل بھی تعمیر ہو گا، بین الاقوامی ٹیموں کے لیے رہائش کی سہولیات شامل ہوں گی۔