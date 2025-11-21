صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں عالمی معیار کا کرکٹ سٹیڈیم بنانے کا فیصلہ

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)اسلام آباد میں عالمی معیار کا کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا۔۔۔

ذرائع کے مطابق وزارت داخلہ نے کرکٹ میچز کے دوران ٹریفک جام کے مسائل کے حل کے لیے اسلام آباد میں سٹیڈیم بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے ، اسلام آباد کے سیکٹر ڈی 12 میں عالمی معیار کا کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کیا جائیگا، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کو منصوبے کو ایک سال میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ دبئی طرز کا جدید کرکٹ سٹیڈیم تعمیر کیا جائے گا، سٹیڈیم شہر سے دور بنائے جانے سے ٹریفک مسائل کا خاتمہ ہو گا۔ذرائع کا کہنا ہے کہ سٹیڈیم کے قریب سیون سٹار ہوٹل بھی تعمیر ہو گا، بین الاقوامی ٹیموں کے لیے رہائش کی سہولیات شامل ہوں گی۔

 

