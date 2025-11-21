کرکٹرز پر جوا کمپنیوں سے وابستگی کے الزامات پر راشد لطیف سے تحقیقات
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق قومی کپتان راشد لطیف کے خلاف نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ذرائع کے مطابق راشد لطیف کے خلاف تحقیقات پی سی بی، پی ایس ایل اور۔۔
مختلف کرکٹرز پر جوا کمپنیوں سے وابستگی کے الزامات پر کی جا رہی ہیں۔ذرائع کے مطابق ایجنسی نے راشد لطیف کو ابتدائی بیان کیلئے طلب کیا تاہم مبینہ طور پر وہ اپنے الزامات کے ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہے ۔ راشد لطیف گزشتہ کچھ عرصے سے اپنے یوٹیوب چینل پر یکطرفہ الزامات لگا رہے ہیں۔