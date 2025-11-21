صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشرف حکیمی کیلئے افریقن فٹبالر آف دی ایئر کا اعزاز

  • کھیلوں کی دنیا
سعودی عرب کی فاورڈ غزلان شِباک کو ویمنز فٹبالر آف دی ایئر ایوارڈ دیا گیا

رباط(سپورٹس ڈیسک)پیرس سینٹ جرمین کے مراکشی فٹبالر اشرف حکیمی کو رباط میں ہونے والی 2025 سی اے ایف ایوارڈز کی تقریب میں افریقن فٹبالر آف دی ایئر کا اعزاز دیا گیا۔ وہ 52 سال بعد یہ ایوارڈ حاصل کرنے والے پہلے ڈیفینڈر بن گئے ۔ ووٹنگ میں انہوں نے محمد صلاح اور وکٹر اوسِمے کو پیچھے چھوڑا۔ وہ 1998 کے بعد پہلے مراکشی فٹبالر ہیں جنہوں نے یہ ایوارڈ جیتا۔ اس سے قبل یہ اعزاز مصطفیٰ حاجی نے حاصل کیا تھا، جب کہ ڈیفینڈر کے طور پر آخری بار یہ اعزاز 1973 میں زائر کے بوانگا چشیمین کو ملا تھا۔ سعودی عرب میں کھیلنے والی فاورڈ غزلان شِباک کو ویمنز فٹبالر آف دی ایئر جبکہ الہلال کے یاسین بونو کو گول کیپر آف دی ایئر قرار دیا گیا۔

 

